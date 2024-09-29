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砂卡礑林道落石清空！部落族人往返大幅改善　持續補強復建工程

▲▼清理堆積於林道上之土石，提供族人通行需求進出方便，並降低危害風險。（圖／太管處提供，下同）

▲清理堆積於林道上之土石，提供族人通行需求進出方便，並降低危害風險。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震後又逢凱米颱風於花蓮地區降下豪雨，導致同禮部落主要通路砂卡礑林道多處坍方掏空等災損。太魯閣國家公園管理處啟動修復工程搶通作業，9月27日由太管處劉守禮處長率同仁及工程廠商，前往現地勘查確認搶通工程進度，截至目前多數坍方落石皆已完成清理，族人往返同禮部落無須再攀越巨石或坍方土堆，通路狀況及通行時間已大幅改善。

▲▼清理堆積於林道上之土石，提供族人通行需求進出方便，並降低危害風險。（圖／太管處提供，下同）

太管處表示，大禮及大同部落的進出僅靠山徑，管理處能體會其返家路遙之辛，雇用當地居民先行完成搶通工程，清理堆積於林道上之土石，主要提供族人通行需求進出方便，並降低危害風險。另為持續提升通路安全，發包得卡倫台地延伸步道及同禮林道搶通及設施復建工程，依據現場災害受損情形，詳加規劃　路段修復補強及邊坡整理防護等工程，進行步道周邊基礎設施復建。

▲▼清理堆積於林道上之土石，提供族人通行需求進出方便，並降低危害風險。（圖／太管處提供，下同）

▲多數坍方落石皆已完成清理，通路狀況及通行時間已大幅改善。

該工程同樣有路遙及天候潛在的影響，若一切穩定預計到明年3月底可完工，期盼工程完工後提供居民及遊客安全穩固的通路。太管處未來亦持續關注部落發展和遊客遊憩需求，積極推動各項改善措施，助力部落發展等項目。

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