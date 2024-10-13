他麵攤點「1小菜」 被發現是台中人！　外地人衝擊：活30年沒聽過

▲肝連又稱作為隔間肉。（圖／達志）

圖、文／CTWANT

台灣小吃攤大多賣海帶、豆乾、滷蛋、肝連、大腸等小菜，但肝連一詞其實也被稱為「隔間肉」。一名網友發文透露，自己在桃園生活5年，到小吃店點餐時，說出了「隔間肉」時，立刻被老闆發現是台中人，他好奇詢問「有沒有台中以外的朋友出來證實一下，隔間肉真的是台中人的特殊名詞？」

一名網友在Threads上分享，自己搬到桃園生活5年了，近日到平時常光顧的麵攤買小菜，他點餐時說「我要海帶、豆乾、滷蛋、隔間肉」，老闆疑惑：「你台中人？」原PO回應以為自己的口音很明顯，老闆解釋「不是，只有台中人才會說隔間肉，其他縣市都說肝連肉」，強調自己做20幾年麵店了，「隔間肉」一詞只看過台中人會說。

原PO表示自己聽到「肝連」，反而一臉問號，貼文一出後不少人證實「隔間肉」真的只有台中人、南投和彰化部分地區才有人在說，「難怪我離開台中後都找不到隔間肉」、「難怪我在台中每一家都寫隔間肉，而回到嘉義我媽買的卻是肝連」、「本人高雄人住台南多年完全沒聽過隔間肉，但嘉義人老公說他以前有聽過」、「台中人文化衝擊中」、「台中彰化南投都說隔間肉」、「活了快三十年，第一次聽到隔間肉，我的世界一直只有肝連。」

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肝連肉是豬的橫隔膜和橫膈肌，是在肺的下方，肝的上方。 正好與肝相連，所以，被簡稱成「肝連」，也稱「隔間肉」。肝連肉的肉質軟嫩，肉本身帶有筋膜與油脂，被不少人認為是黑白切之中CP值最高的肉，好吃到有「內臟的松阪肉」之稱。

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