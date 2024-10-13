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鋒面東北季風夾殺「變天時間曝」　北、東部下雨又降溫

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周五之前各地晴到多雲，但周六鋒面通過且東北季風增強，北部、東半部降雨增加。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

晴朗天氣穩定，中央氣象署指出，在周五之前，環境以偏東風的天氣型態為主，水氣少，各地晴到多雲，中南部午後留意短暫雷陣雨，但周六有一波鋒面通過，緊接著東北季風增強，北台灣轉涼，且北部和東半部降雨將會增多。

氣象署預報員張承傳說，今天各地多雲到晴，目前雲層偏向在東部外海及南部巴士海峽一帶，台灣本島上空比較沒有，因此主要降雨範圍在東部外海、巴士海峽，以及蘭嶼綠島的雨勢稍大。

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張承傳表示，今、明天偏東風環境，水氣少，各地晴到多雲，降雨主要在基隆北海岸、東部地區及恆春半島會有短暫零星陣雨，午後在南部及各地山區有局部大雨發生的機率。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周二、周三轉為北風的環境，迎風面水氣略增，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫降雨，其他地區偏向多雲到晴，南部及中部山區在午後有短暫雷陣雨。

他說，周四、周五天氣跟今、明天比較類似，屬於偏東風到東南風的環境，水氣比較偏少，各地恢復晴到多雲的天氣，僅東半部有零星短暫雨，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

不過張承傳說，周六有一道鋒面通過，緊接著東北季風增強，迎風面北部、東半部降雨機率將提高，轉為局部短暫陣雨，中南部較不受影響晴到多雲，但午後南部地區及山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳指出，在周五之前變化不大，西半部高溫30至32度，東半部雲量略多約28、29度；低溫部分，各地24、25度。周六東北季風增強，但強度不強，北部、東北部轉涼高溫28度，中南部30至32度，各地低溫24至25度。

張承傳提醒，今午後南部及各地山區有局部大雨發生的機率，明天清晨中南部有局部霧或低雲，影響能見度。另下周東北風增強，東南部是背風面，風速弱，擴散條件比較差，空汙會比較明顯。

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