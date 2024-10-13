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「台灣黃牛」連《黑白大廚》冠軍餐廳都搶　白委揭法條問題籲改善

▲▼民眾黨立委開會前堵訪 黃珊珊 麥玉珍 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

南韓實境料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，經營的餐廳開放預約，但卻出現黃牛代訂，權聖晙本人則曬出截圖指控，黃牛疑似來自台灣，許多台灣網友直呼丟臉丟到國外。對此，民眾黨立委麥玉珍今（13日）點出「法條問題」認為，如果處罰未見成效，政府是不是應提出更有效的方式，杜絕黃牛猖獗？別再讓人民花冤枉錢了，更不應成為滋養黃牛的溫床。

麥玉珍表示，最近推出的韓國廚藝競賽實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」，受到全球許多觀眾喜愛，相信大家也都觀看過大廚們精湛的廚藝。而參賽廚師隨著知名度大漲，經營的餐廳也跟著水漲船高。

麥玉珍指出，其中，節目的冠軍，表現優異的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，所經營的義式餐廳「Via Toledo Pasta Bar」更是一位難求，但在10月10日當天，權聖晙卻突然在IG上發出截圖表示「有黃牛代訂他的餐廳，因此決定取消該訂位，再仔細一看，被他認為是黃牛的，竟然是台灣人」。

▼《黑白大廚》冠軍權聖晙曬出舉報黃牛截圖，代訂者疑似是台灣人。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

▲權聖晙曬出舉報黃牛截圖，代訂者疑似是台灣人。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

麥玉珍再指，黃牛代排代買知名伴手禮、iPhone系列的新品首購日、連上半年因為缺蛋也出現這樣的情形，似乎在台灣實屬平常，連演唱會門票，包含年底即將在大巨蛋演出的天后張惠妹演唱會，門票秒殺之後，又見到黃牛票出現；連上週六的國慶晚會，免費索取門票的活動，竟然也有黃牛票！

麥玉珍點出「法條問題」，黃牛猖獗不只是民眾必須花雙倍、三倍的錢購買門票外，更衍伸出詐騙問題。而在我國，為加強取締黃牛，特制定《文化創意產業發展法》，其中第10-1條第二款「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰」，但這樣的取締，僅適用藝文表演，體育賽事卻不包含在內，且仍要警察協助取締。

麥玉珍說，另外《社會秩序維護法》第64第二款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，處三日以下拘留或新臺幣一萬八千元以下罰鍰，看似能靠警察有效解決，但是，因裁罰內容含拘留實務上仍須移送地檢署後由簡易法庭裁判，一來一往時間時常拖到2到3個月時間，演唱會都表演完了，不痛不癢的裁罰結果才確定。

麥玉珍強調，所以，如何有效減少黃牛的問題刻不容緩；如果處罰未見成效，政府是不是應提出更有效的方式，例如從政策的制定，或購票制度，或實名登記等，以有效杜絕黃牛猖獗？別再讓人民花冤枉錢了！

最後，麥玉珍呼籲，台灣，不要是詐騙王國，更不應成為滋養黃牛的溫床。

▼權聖晙參加《黑白大廚：料理階級大戰》後爆紅。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

▲權聖晙曬出舉報黃牛截圖，代訂者疑似是台灣人。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

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