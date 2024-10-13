卸任總統首例！蔡英文啟程訪歐　行程曝光「傳達台灣人民堅定信念」

▲前總統蔡英文出訪歐洲。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

卸任總統蔡英文將於12日出訪歐洲，創下台灣卸任元首拜訪歐盟總部首例。蔡英文今（13日）稍早表示，自己已經啟程前往捷克等歐洲國家，向台灣在歐洲的朋友們，傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念，持續深化台歐關係。

據《衛報》報導，台灣前總統蔡英文原本計劃在近日訪英，台英國會小組（British-Taiwanese APPG）也曾就「在國會接待蔡英文」的可能性展開討論。然而，3位消息人士透露，英國外交部擔心蔡英文此行可能影響拉米下周首次以外交大臣身份前往中國的行程，因此建議推遲蔡英文的訪問計畫。

蔡英文卸任後將展開首次國際訪問，預計本月前往布拉格、布魯塞爾，以及法國等歐洲國家。英國與台灣雖無正式外交關係，但長期保持非官方合作和交流。對於蔡英文可能訪英一事，英國外交部發言人拒絕對「未確定的揣測」發布評論，而台北駐英國代表處則尚未回應《衛報》的置評請求。

而稍早，蔡英文已啟程訪歐，蔡表示，自己要向台灣在歐洲的朋友們，傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念，持續深化台歐關係。

蔡也透露，訪歐期間，我會出席捷克「公元2000論壇」 （Forum 2000），並發表演說分享台灣的民主經驗，也會結合在國際上理念相近夥伴的力量，共同面對世界嚴峻的挑戰。