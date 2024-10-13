營養師：台灣學餐青菜份量不輸日韓　哆啦Ａ夢「記憶吐司」也上桌

▲台灣學校營養午餐面臨學餐人力不足、預算有限、時間壓縮等問題。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣學校營養午餐常被嫌難吃，屢屢因為餐點裡有異物、學生吃了疑似食物中毒，甚至因為賣相太差「像廚餘」躍上媒體版面。但有學校營養師不平說，很多學校廚工都很用心製作餐點，像是前陣子流傳的火紅料理「起司馬鈴薯蒸蛋」，就是國小廚工媽媽的發想，希望藉由韓國實境節目「黑白大廚」在台爆紅，能讓營養午餐工作者受到更多重視。

雲林縣建國國中營養師楊琇棻表示，台灣營養午餐在22縣市、22種不同操作午餐補助模式的午餐規範下，供應出千變萬化的午餐菜色，相較日韓以供應自己國家的韓食、和食為主，台灣在一個學期內輪流供應著台菜、東南亞、西式、日式等異國料理，凸顯台灣多元族群兼容並蓄的特性，而且青菜份量每餐達100至150克，均高於日韓。

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楊琇棻也不平地說，台灣有不少學校自設廚房，由午餐經營者、營養師和廚工組成的供餐團隊，用心研發菜單，每天供應數百人到上千人的餐點，午餐經營者要負責設計菜單、控制成本、採購食材、廚房經營管理等，廚工更如同千手觀音，要能洗、能切、能煮、能擺盤，還是時間管理大師，在短短的4小時內完成供餐任務，但這也凸顯台灣學餐人力精簡、時間壓縮、預算有限的困境。

▲建國國中為學生規劃電影主題的營養午餐菜單。（圖／楊琇棻提供）※點圖放大

楊琇棻舉例說，建國國中由學校自辦營養午餐，每天負責4所學校、共1200份餐點，午餐團隊每周規劃主題菜單，有以教科書為主題，像是歷史教到清朝就推出「餐桌上的清史」，可吃到乾隆皇帝愛吃的花雕雞、酸菜白肉鍋，還有慈禧太后愛的「清燉肥鴨」；為貼近學生生活，甚至以「電影周」為主題，電影《食神》的黯然銷魂飯也入菜，到了「段考周」則會出現哆啦A夢的記憶吐司。

大享食育協會秘書長黃嘉琳也說，協會曾舉辦過7屆台灣學校午餐大賽，名列前茅的學餐廚師都具有一定水準，而且各自在學校自營的廚房中努力研發菜單，從備餐到出餐每個環節都很專業，「不要覺得好像誰都可以去當營養午餐廚工」。她認為，政府和各界應該更專業看待學校營養午餐，推動專法刻不容緩。

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