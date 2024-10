▲哥斯大黎加近海規模6.2地震。(圖/翻攝USGS)

文/中央社哥斯大黎加首都聖約瑟12日綜合外電報導

中美洲國家哥斯大黎加部分地區今天發生規模6.2地震,目前尚無傳出人員傷亡或嚴重災損通報。

美聯社報導,美國地質調查所(USGS)表示,地震深度約為18公里,震央位於哥斯大黎加太平洋岸近海,塔瑪倫多(Tamarindo)西北方約65公里,靠近與尼加拉瓜接壤邊境,就連當地都能感受到震動。

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 75 km W of Santa Cruz (Costa Rica) || 6 min ago (local time 11:43:47). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/t2WxIs68Lv