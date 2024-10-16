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國際旅客2原因嚇跑　觀光署長喊話：3年校外教學不要去同一地

▲▼觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署今年訂定1000萬來台旅客目標，交通部長陳世凱今在立法院時坦言，全年預估僅750萬人次。觀光署長周永暉對此表示，4月到7月受到天災及軍演，影響國際觀光客來台，在國旅則希望提升親子旅遊、學生旅遊，不要3年校外教學都去一樣的地方。

周永暉說，4月到7月確實受到幾個不可預期的因素，包括地震、颱風及軍演，讓國外有些疑慮，現在第4季蠻重要的，觀光署海外16個辦事處都在全力爭取來台旅客，辦了一波又一波活動，還是往前走。

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明年1000萬國際旅客的目標是否較樂觀？周永暉表示，旅遊有許多變數，疫情後全球都在分析這件事情，無論如何還是樂觀看待，旅遊就是一個自由市場，也希望台灣的優勢能盡量多宣傳。

周永暉表示，整個市場分成2個區塊，一個是首遊族，一個是重遊客，觀光署希望多爭取一些首遊族，讓台灣能夠有更多曝光量；重遊客的部分，希望能夠多帶到中南部。

至於國旅，周永暉說，目前國旅以一日遊居多，因此拜託22個縣市政府的觀光單位一起合作，希望提高國旅的親子旅遊、學生旅遊，像是不要讓學生3年的校外教學或校外旅遊都一樣，就會覺得沒有進步，也拜託教育單位幫忙。

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