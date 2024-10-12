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以藝術傳遞南島文化！　2024南島國際美術獎得獎名單出爐

▲「2024南島國際美術獎」得獎者出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「2024南島國際美術獎」得獎者出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦第8屆南島國際美術獎，吸引國內外百餘組藝術家參與競賽，經過三階段評選，最終從10位(組)藝術家決選出阮原閩、郭悅暘、陳豪毅等3位(組)首獎，於12日在台東美術館舉辦頒獎暨展覽開幕典禮，由台東縣長饒慶鈴頒獎。

饒慶鈴表示，台灣作為南島語族的發源地，台東更是南島文化和16個原住民族群的文化中心。近年來，台東積極推廣南島文化，透過各種文化和藝術活動的舉辦，讓這片土地的多元文化受到世界的關注。今年6月，縣府組近200人的代表團至夏威夷進行文化交流，並舉辦了《身即是海 The Ocean In Us》台東南島意象展覽，促進與南島族群的友好合作。今「2024南島國際美術獎」的成功舉行，不僅為藝術家們提供了展示才能的舞台，也進一步強化了台東在南島文化藝術交流領域的領導地位。

文化處長李吉崇指出，自2011年首屆「南島國際美術獎」開辦以來，南島國際美術獎已從國內藝文競賽升級為國際級別，成為台東連結全球藝術界的重要舞台。此次入選作品多以藝術家對身份認同表達與環境議題為主題，呈現藝術家們自身與自然環境的深度對話，讓更多的南島經驗透過藝術方式，展現藝術家們深刻理解和創新的詮釋，吸引更多人關注並支持南島藝術發展。

文化處補充說明，此次獎項包含競賽與展示兩部分，設有總額120萬元的獎金。從超過一百組的參賽作品中，選出10位（組）藝術家角逐南島獎的首獎，該獎項設有三個名額，每個獎金為40萬元，由阮原閩、郭悅暘、陳豪毅等3位獲得。此外，入圍複審的10組藝術家也在臺東美術館展出他們的作品，展期從10月11日下午1時30分持續到11月3日止，免票入場。

入選此次展覽藝術家包括王郁雯、余曉冰、阮原閩、高敏修、郭悅暘、陳昭興與王亭婷、陳淑燕、陳豪毅、黃敬中、撒部・噶照等。展覽期間也將舉辦2場次藝術家座談會、並且分別在臺東女中、臺東大學各辦理1場藝術推廣教育活動，邀請民眾與學子與藝術家近距離交流。
更多展覽相關資訊，請逕上臺東美術館南島國際美術獎 網站查看
https://tm.ccl.ttct.edu.tw/southisland/

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