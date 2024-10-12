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布拉瑞揚舞團首登法國國家夏祐劇院　展現原民舞蹈魅力

▲布拉瑞揚舞團首登法國國家夏祐劇院 。（圖／布拉瑞揚舞團提供）

▲布拉瑞揚舞團首登法國國家夏祐劇院 。（圖／布拉瑞揚舞團提供）

記者楊漢聲／台東報導

布拉瑞揚・帕格勒法編舞家率領的布拉瑞揚舞團於12日在法國國家夏祐劇院（Théâtre National de la Danse Chaillot）進行最後演出，為「夏祐體驗－台灣焦點」畫下完美句點。這次布拉瑞揚舞團演出的現代舞劇作《我・我們》第一部曲，是由台東縣政府、台北國家兩廳院、台中國家歌劇院共同委託製作，獲得法國觀眾與媒體一致好評，被法國《世界報》譽為秋季必看舞作，門票早早售罄。

台東縣政府表示，《我・我們》第一部曲的創作靈感源於布拉瑞揚對其原住民排灣族文化的深刻探討與回歸，探討族群如何通過身體的表達來解釋生命歷程。排灣族文化認為，青年時期是透過實踐與探索來發展個人技能，稱為「pulima」（手很巧的人）。布拉瑞揚將這一生命歷程概念融入舞蹈創作，藉由舞者肢體律動，展現青年如何透過身體去感知、探索與創造屬於自己的世界。

「夏祐體驗－台灣焦點」是法國國家夏祐劇院與兩廳院、駐法國台灣文化中心聯手合作的藝術節，活動涵蓋11檔跨領域節目，包含舞蹈、音樂、布袋戲等，搭配工作坊與美食品茗活動，讓法國觀眾全方位體驗台灣文化。此合作源自2023年兩廳院Taiwan Week，夏祐劇院總監哈希德・烏蘭登訪台後，深受台灣多元藝術風貌啟發，經兩年籌劃促成本次展演。

此次演出是布拉瑞揚舞團的首次歐洲巡演，更是首次登上歷史悠久、以舞蹈為發展核心的國際舞蹈殿堂。夏祐劇院自1937年創立以來，曾見證1948年世界人權宣言的簽署。台灣藝文團隊如雲門舞集、無垢舞蹈劇場曾登上此舞台，而布拉瑞揚舞團此次的演出成為新的里程碑。

布拉瑞揚坦言，身為台灣原住民和舞者，感到無比驕傲，這次機會對舞團來說意義非凡。此次《我・我們》演出的核心概念是探索青年時期的生命歷程，透過肢體展現成長與創造過程，讓國外觀眾更深入體驗排灣族對生命的詮釋。

除了布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲，還有微光製造的王宇光「捺撇」、陳芯宜「無法離開的人」及阿爆音樂會，以及美食品茗體驗等活動，在法國夏祐劇院演出場次：第一場法國時間 10/10(四) 20:30 (台灣時間 10/11(五) 02:30) 第二場法國時間 10/11(五) 19:30 (台灣時間 10/12(六) 01:30) 第三場且為最後一場次法國時間 10/12(六) 15:00 (台灣時間 10/12(六) 21:00) ，為這場為期三天的台灣藝術饗宴畫下完美句點。

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