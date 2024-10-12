台東核發首件「農牧用地」　露營場設立登記

▲台東核發首件「農牧用地」露營區登記設立。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於今年10月正式核發第一件露營場設立登記，「軒沐居露營區」成為台東首家以農牧用地完成合法設立登記程序的民間露營場，縣府交通及觀光發展處除將持續輔導露營場合法化，也呼籲既有露營場業者盡速依法申設，進一步促進臺東觀光發展。

「軒沐居露營區」位於鹿野高台，鄰近每年暑假最熱門的熱氣球嘉年華活動，不僅可以一覽縱谷之美景，還可以品嘗在地特色名產紅烏龍等，業者也貼心地於營區內準備各式露營用品，希望讓遊客感受露營之樂趣及台東慢生活的魅力。

台東縣長饒慶鈴強調，為確保遊客安全及體驗品質，每件露營場申請案都應由相關單位針對申請基地進行把關，鑒於臺東特殊的地形環境且多數申請基地位於偏遠山區，也特別責成消防局應派遣消防水車及救護車前往申請基地勘查。不僅確認露營場若發生意外災害能快速進行救援，也同步檢視聯外道路的通行狀況，確保緊急救援車輛能夠順利通行。此舉大幅提升災害應變能力與安全保障。

交通及觀光發展處補充說明，目前台東縣累計受理90件申請案，將持續提供專業輔導，協助新設露營場進行各項設施的規劃與建設，確保每一個露營場所都能為遊客提供一個安心舒適的環境，同時也鼓勵更多的業者參與申請，期待公私部門共同合作，提升臺東旅遊吸引力，成為最受歡迎的露營勝地。