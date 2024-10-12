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台東「南迴尋味節」啟航！　展現南迴風土慢滋味

▲台東「南迴尋味節」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東「南迴尋味節」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓更多人感受薈萃豐富的南迴風土，台東縣政府12及13日兩天在台東舊站特區鐵花步道草坪舉辦「南迴尋味節」，吸引眾多遊客與居民共襄盛舉，數十場精彩展演、競技闖關、手作體驗等，讓民眾感受南迴山海魅力。現場加碼特惠活動更是帶動消費熱潮，其中「南迴倍增劵」僅需300元便可兌換600元市集抵用券，民眾熱烈搶購，業者開心直呼銷售成績遠超預期。

饒慶鈴表示，此一活動是由「眺村．跳村」特色農遊推動計畫所延伸況大，讓大家用五感體驗南迴的好山、好水、好玩、好好吃，提升南迴能見度。此次以「尋味」為主題，結合在地農漁產品、創意料理、手作工藝及文化體驗，展現南迴獨特風貌與在地活力，打造出跨越山海的特色市集。受山陀兒颱風影響，民眾努力恢復家園並參與展售，將活力及韌性展現出來，希望南迴豐富的山海資源與精彩的多元文化，呈現在大家眼前。

農業處進一步說明，「南迴尋味節」集結創意料理、質感手作、生活文化、農產好物，策劃「3大主題市集」、「6場節氣小食堂」、「9組食玩攻略」；今日登場的3場節氣小食堂，將小米、紅藜、月桃花等融入現代餐飲，創新推出「小米紅藜茶香檳」、「樹豆天貝」與「月桃花限定水信玄餅」，開發未來點「食」成金潛力。

以「尋味。巡味。旬味」為主題設計的9組食玩攻略，是展區大亮點，人人有機會獲得市集現金抵用券，輪番上陣的尋寶遊戲、解謎與趣味競技等，將農村職人知識、在地人文故事與遊戲體驗結合，透過趣味互動與知性內容，讓大家在玩樂中感受豐富多元的南迴風土；像是在「數漁歌競技場」上，重現沒有電子計算機的年代，漁民以台式RAP進行傳唱，方便買賣雙方精確計算魚苗交易數量，現場氣氛非常熱鬧，此起彼落數魚栽的唸唱，歡樂笑聲不絕於耳。

農業處表示，未來將持續推動「南迴尋味節」，成為南迴地區年度品牌活動，以此為平台，讓南迴風土特色、慢食文化與人文故事走向全國，吸引更多人深入探索豐饒且迷人的山海秘境。透過不同主題，讓南迴成為旅客來台東必訪地標，帶動在地觀光與產業發展。

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