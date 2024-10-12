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鄉公所聯合媽祖行銷關山騎跡　大廟埕週休假期熱鬧滾滾

▲台東關山自行車嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山自行車嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮公所週六（12日）上午在擁有百年廟史的關山「天后宮」舉辦『騎趣關山～113年關山自行車嘉年華』活動，活動地點大廟埕順勢湧入人潮開心參與活動。活動內容有美食攤市集、節目表演、DIY 毛積木彩繪等，現場並開放民眾報名向供奉的「關山媽」擲筊祈願；只要順利擲出「聖杯」者，還可以領取市集兌換券選取喜愛的商品購買。

關山鎮長彭成豐指出，除了感謝上級單位協助讓關山藉由舉辦活動招人氣，更希望來自各地的遊客把關山當作是自己的家ㄧ樣有空就常回來。活動現場包括鎮民代表會主席吳文忠、副主席李偉鈺、代表黃玉英、代表劉曉菁、縣長秘書洪威光、里長等，稍後彭成豐並帶領一行人選擇以單車來環鎮賞景。

活動一開始安排的「川劇變臉」節目，只見表演者熟練的技巧將一張張不同顏色的臉變出來，而即便是採取近距離邀請民眾仔細觀察，但結果還是「瞠目結舌」紛紛露出不可置信的表情。造型氣球的攤位則是爸媽帶著小朋友排成人龍等著領取，小丑表演生動活潑的互動過程，逗得臺下觀眾是哈哈大笑。

彭成豐說，環鎮車道沿途分成親山、近水段，居高臨下還可以鳥瞰關山小鎮，尤其目前正值二期稻作的結穗階段，部分還已形成出黃澄澄的稻穗相當有看頭。彭成豐和關山鎮農會總幹事邱美玲現場並扮演起「最強推銷員」，指出「關山米」在絕佳的地理環境和好山好水的助長之下今年獲得全國稻米達人競賽「銀牌」，呼籲所有來關山的好朋友除了騎單車攬勝外，更歡迎帶包在地生產的好米回家。

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