全國學童盃足球賽　台東勇奪2座冠軍

▲全國學童盃足球錦標賽，台東縣奪得2座冠軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中華民國足球協會舉辦2024全國學童盃足球錦標賽，為國小階段基層二大足球賽事之一，10日決賽台東小將拿下兩座冠軍盃，分別是豐里國小獲學校男子六年級組與太平國小獲學校女子四年級組，令台東足球界人士相當振奮，一致認為是足球扎根得到的成果。

台東縣長饒慶鈴提到，四年前台東縣首次榮獲全國足球聯賽冠軍，為了讓學生在最佳環境中訓練和比賽，協助豐田國中興建符合國際標準的11人制人工草皮足球場地，加上標準夜間燈光照明，提升訓練品質，讓學校舉辦更多比賽。縣府將持續規劃更多措施，包括設施改善和教練培訓等，期待運動員能取得優異成績。

教育處指出，這兩座冠軍盃代表臺東實力堅強，贏的毫無懸念，其中，學校女生組四年級組冠軍戰，太平國小9日比賽時，在贏得勝利且於比較進球數後，篤定拿下冠軍獎盃，10日輕鬆拿下勝利，為臺東拿下第一座金盃。

學校男生六年級組豐里國小與臺北市傳統勁旅石牌國小金牌戰，豐里國小於開賽1分33秒率先由6號李昱均踢進一球先馳得點，取得1:0領先，上半場互有攻勢，進行至16分鐘，豐里國小7號朱睿鷹以一記巧妙地頭槌入網，將比數2:0帶入下半場。下半場進行到3分43秒時，豐里國小1號門將王勁堯自由球直接大腳越過中場，形成一道美麗弧線，此時石牌國小後場球員一個頭頂烏龍球，不小心將球頂入自家球門奉送對手1分，比數拉開到3:0。



由於豐里小將窒息式緊迫盯人的防守、以及凌厲攻勢，加上朱睿鷹大演”帽子戲法”個人秀，下半場又攻進2球，整場比賽共進3球，剩下最後5分鐘，比數已拉開至5:0大比分差，石牌國小已無力追趕，加上幾次攻勢被豐里國小適時化解，最終豐里國小毫無懸念為台東縣拿下學童盃第二座冠軍獎盃。

豐里國小總教練劉明川與教練楊翔恩表示，這次成員是去年獲2023阿猴全國學童盃冠軍原班人馬，今年升上六年級彼此默契、球技與心態更成熟，教練團不斷指導與訓練，以及參加縣內外大小賽事磨練增加經驗，熱心家長後援會在背後協助與支持，才能有機會再次捧起金盃，完成豐里國小足球史上的二連霸。

今年台東國中小足球隊表現優異，4月份首先由豐田國中再次榮獲全國甲組冠軍，太平國小獲少年盃公開女生六年級組冠軍，目前為止總計獲全國賽4座冠軍，感謝基層辛苦培訓與指導選手的教練，以及台東縣政府鼎力支持，才能有如此亮眼成績。