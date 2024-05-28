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社會 社會焦點 保障人權

高樓層社區大樓消防+公安抽檢　桃園市政府主動出擊

▲針對新竹市市「晴空匯」社區大樓發生火警造成2名打火兄弟不幸殉職意外，桃園市政府主動出擊，針對高樓層社區大樓由建管處、消防局進行聯合稽查。（圖／市府都發局提供）

▲桃園市政府主動出擊，針對高樓層社區大樓由建管處、消防局進行聯合稽查。（圖／市府都發局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新竹市「晴空匯」社區大樓發生火警，造成2名打火兄弟不幸殉職意外，為確保高樓層集合式住宅消防與公共安全，桃園市政府今（28）日主動出擊，由建築管理處、消防局組成聯合稽查小組，針對桃園市內高樓層住宅進行消防和公安抽檢。

▲桃園市政府今天由建管處、消防局進行聯合稽查，針對高樓層社區大樓排煙設施進行稽查。（圖／市府都發局提供）

市府建築管理處指出，依據「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，16層樓以上的集合住宅每2年應進行一次公安申報，目前桃園16層樓以上集合住宅社區統計共有283棟，將針對風險案件，例如未按時申報或樓層較高規模較大集合式高層建築，優先與消防局展開消防公安抽查。

建管處表示，抽檢項目包括建築公共安全檢查主要對於直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備與緊急供電設備等進行查驗，消防安檢部分則由消防局執行，主要檢查建築物的消防安全設備、檢修申報、防火管理及防災中心等重點事項，以健全高層建築物之公共安全。

▲桃園市政府今天由建管處、消防局針對高樓層社區大樓樓梯間是否維持暢通或違規進行稽查。（圖／市府都發局提供）

建管處處長莊敬權強調，這次聯合稽查用意在確保居民居住安全，及時發現並改善潛在公安隱憂，社區發現需補強問題，管委會可參考「公寓大廈修繕補助計畫」，趕快把社區安全漏洞補齊。此外，桃市府團隊後續也將持續注意新竹市「晴空匯」社區大樓案火警調查結果，確認災害發生原因，作為後續大樓管理重點，以確保市民居住安全。

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