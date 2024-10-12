北市學生健檢單出現「中國用語」　議員傻眼：主管、校方都沒發現

▲台北市學生健檢單出現中國用語。點圖放大。（圖／翻攝自Threads／林亮君）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨台北市議員林亮君昨（11日）晚間在社群平台爆料，台北市學校發給學生的健檢通知單竟帶有「中國用語」，當中可見以土豆指稱馬鈴薯、橙汁指稱為柳橙汁的狀況，林亮君表示，向教育局瞭解後，體衛科已更新通知單公版文字，不過，她也傻眼，主管、校方都沒有人發現。

林亮君在社群平台Threads上爆料，她接到家長來訊，台北市學生尿液健康檢查通知單中的提醒說明，竟然把「馬鈴薯」寫成「土豆」、「柳橙汁」寫成「橙汁」的中國用語。

林亮君進一步說明，馬鈴薯在台灣就是叫馬鈴薯，而土豆在台灣是花生的台語。此外，林亮君向教育局瞭解後，體衛科已更新通知單公版文字。

不過，林亮君表示，各校學期初就已經印好通知單，因為來不及修正，單子已經送到學生及家長手中。為此，林亮君也驚呼，教育局承辦人在第一時間寫出中國用語，不只審稿的主管沒發現，校方也沒有人發現，有夠誇張。

林亮均強調，教育單位更應該注重用詞的正確性及精確性，更何況這類的重要文件及通知，混用外來語會造成溝通上的誤解，她提醒教育局及各級學校校稿時螺絲要栓緊。