北市府可勒令京華城停工？　李四川：現階段只能不予「施工勘驗」

▲台北市副市長李四川。（資料照／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

京華城是否須立即停工，台北地院昨（11日）回函台北市政府表示，「請貴府依職權自行卓處」。對此，台北市副市長李四川隨後則在社群發文指出，依現有的法令，市府最多僅能不予「施工勘驗」，並沒有一條法令可依據馬上停工。

民眾黨主席柯文哲涉圖利威京集團，讓京華城取得20%容積獎勵，台北地院日前裁准扣押京華城土地。對於市府是否能勒令京華城停工，都發局7日發函台北地院確認京華城是否要停工，將依照法院意見辦理。北市建管處昨(11日)收到法院回文，內文指「並非本院裁定之事項，請貴府自行依職權卓處。」

據此，民進黨議員簡舒培批市長蔣萬安，依法可將京華城勒令停工，卻硬要拉北院背書，「甩鍋戰術宣告失敗，接下來還是台北市府的事」，她再問蔣，到底要不要勒令京華城停工？

然而李四川則在臉書提到，最近京華城容積案，各方要求市府應立即勒令停工，但依現有的法令，市府最多僅能不予「施工勘驗」，沒有一條法令可依據馬上停工。

李四川坦言，也因為沒有立即勒令停工，被批評沒有魄力，但他告訴市府同仁，公務人員的魄力，就是依法行政。至於，台北地院回函北市府，請北市府依職權自行卓處，李四川直指，從這件事可以看出，現在的公務人員要依法行政也要承受很大的壓力

為此，李四川感慨，若沒依法行政會違法，但依法行政也承受責罵，真是公僕難為。最後，他則再次強調，依照無罪推定原則，法院雖已扣押京華城土地，但現階段市府依法只能不予「施工勘驗」。