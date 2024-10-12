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基隆副市長邱佩琳慰訪百歲人瑞　祝福全市長輩「健康呷百二」

▲基隆副市長邱佩琳慰訪百歲人瑞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆副市長邱佩琳慰訪百歲人瑞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

慶祝一年一度的九九重陽節，表達對長輩的尊敬及感恩之情，基隆市副市長邱佩琳於昨（11日）在社會處副處長盛慧中陪同下，前往慰問仁愛區100歲人瑞黃娥女士及信義區102歲人瑞蔡朝成先生，致贈重陽敬老禮金6,000元、重陽禮品、金鎖片及總統府敬老狀等賀禮。仁愛區區長李昆達、博愛里邱三元里長及仁壽里張富凱里長也會同出席，共同祝福所有長輩健康長壽，幸褔久久呷百二。

基隆市社會處表示，據統計目前基隆市百歲人瑞共計89人（含中正區22位、信義區17位、仁愛區14位、中山區8位、安樂區11位、暖暖區6位、七堵區11位），平均年齡102歲，佔全市65歲以上老人人數0.12%。目前基隆最年長的百歲長者為民國3年出生、年滿110歲的安樂區鄭林寶瑛奶奶（信義區莊懋芬奶奶、苗豐全爺爺並列為110歲）。

▲基隆副市長邱佩琳慰訪百歲人瑞。（圖／記者郭世賢翻攝）

黃娥奶奶今年剛滿百歲，育有五男二女，是傳統的家庭主婦。平日堅持自己打理生活起居，熱衷參與中正公園的歌唱舞蹈班及表演活動，幾乎每天都會到附近的廟宇拜拜，有虔誠的信仰及念經的習慣。即便已經100歲了，身體仍然健朗，頭腦清晰並可認得自己的每位兒孫。

蔡朝成爺爺育有6位子女，家庭感情融洽，其長壽、養生之道為「每天運動、不挑食，盡己所能貢獻社會。」蔡爺爺曾於警察局服務三十年，退休後仍持續至警察人員退休協會提供服務，縱使年歲增長仍喜愛到協會與人交流。熱心公益的他，在基隆仁愛國小擔任馬路導護志工到91歲。女兒曾將其生平故事撰寫投稿至教育部相關刊物，並獲得刊登。

▲基隆副市長邱佩琳慰訪百歲人瑞。（圖／記者郭世賢翻攝）

社會處長楊玉欣表示，基隆市老人人口比例逾20.91%，今年度年滿65歲（原住民55歲）之長者，每人發放1,000元敬老禮金、百歲以上人瑞發放6,000元敬老禮金。113年度重陽節敬老禮金已於10月7日發放，預估核發7萬9,000名長者，總發放金額約7,900萬餘元，禮金直接匯入長輩郵局帳戶，長輩免臨櫃領取，減少路程奔波；另針對無法匯款之長輩，將由戶籍所在地區公所通知領取。

基隆市政府將持續推動各項老人福利服務及高齡友善政策，包含：長青學苑、社區照顧關懷據點、金齡歡唱列車、日間照顧、長期照顧服務等，讓長輩能活躍老化、在地安養，鼓勵社會參與並終身學習，打造基隆成為亞洲最有愛的城市！

▲基隆副市長邱佩琳慰訪百歲人瑞。（圖／記者郭世賢翻攝）

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