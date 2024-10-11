民眾黨挺樑！張啟楷林國成合體謝國樑掃街　喚小草投不同意票

▲民眾黨挺樑！張啟楷、林國成與謝國樑合體車掃 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

民眾黨立委張啟楷、林國成等人今（11日）赴特地基隆市區與基隆市長謝國樑合體車隊掃街，這也是他們代表台灣民眾黨首度正式發出「挺樑」號角，他們強調，民眾黨反對政治性與報復性的罷免，希望大家出門投下「不同意罷免」票，讓謝國樑市府能集中心力為市民打拚，也呼籲民眾黨的「小草」們一起出來投「不同意罷免」票。

過去民眾黨委員雖曾來基隆，但都是市政相關行程，但此次張啟楷、林國成兩位委員則是代表民眾黨特地參與選舉性質十足的車隊掃街，他們不僅呼籲「小草」踴躍出來投不同意罷免票，也希望在野黨或非綠陣營能共同團結，抵抗鴨霸的執政黨。

張啟楷指出，民眾黨反對政治報復性罷免，應以市民、經濟與民生最優先。他與林國成多次來基隆，發現挺謝國樑聲音很大，支持他繼續為市民打拚。罷免理由最初是東岸商場，但市府已取得四連勝，罷免已無正當性，因此特地來幫謝國樑與基隆市民加油，期待後天大家投下「不同意罷免」票，讓市府有更多心力為市民打拚，也讓基隆能夠回歸正軌。

林國成表示，他可說是半個基隆人，因為兒子、孫子就住基隆。他是勞工出身，謝國樑特別關心勞工，謝國樑曾因聽到勞保要倒，認為它絕對不能倒，因此打電話請他與立委林沛祥一起推動修改《勞保條例》，表示謝國樑不僅對市政認真，更對勞工關心。他們代表台灣民眾黨，全黨一致支持謝國樑、不同意罷免，基隆是有良知的城市，有良知的人一定反罷免，既然罷免理由不存在，還推動罷免就是無理由，希望大家站出來投「不同意罷免」票。

謝國樑強調，兩位委員過去都曾多次來到基隆，為產業與勞工政策給我們具體幫助，因此合作已非一天兩天。距離投票只剩一天半，感謝兩位再度回到基隆，市府專心市政，有在作事，也有政績，他也特別感謝民眾黨立委黃國昌前兩天專訪中也聲援基隆，呼籲更多各黨支持者出門投下「不同意罷免」票。