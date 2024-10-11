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藍營立委赴基隆力挺謝國樑　傅崐萁：投不同意捍衛尊嚴

▲ 藍營立委赴基隆力挺謝國樑　傅崐萁：投不同意捍衛尊嚴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲藍營立委赴基隆力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、立法委員鄭正鈐、賴士葆、廖偉翔、林沛祥、廖先翔、羅明才、徐巧芯、林倩綺、王育敏、陳菁徽、翁曉玲、葛如鈞等人於今（11日）赴基隆市區一帶與基隆市長謝國樑一同進行「旗開得勝齊步走」，與基隆市民問好並爭取鄉親支持。傅崐萁表示，拒絕民進黨用霸權政治、動用國家力量來對付謝市長，期盼市民在10月13日能用不同意罷免票讓基隆撥雲見日。

傅崐萁強調，「四年」本就是選舉制度原先設計當選人與民有約的基數，但今天民進黨卻用霸權政治，甚至不惜動用國家力量來對付認真做事的謝國樑市長。他強調，謝國樑勇敢揭發不公不義、貪污腐敗的諸多案件，罷免如此熱愛基隆的市長，無疑是對基隆市民的踐踏。他呼籲，基隆市民務必為了自己的尊嚴站起來，在10月13日堅定地投下正義的「不同意罷免」票。

▲ 藍營立委赴基隆力挺謝國樑　傅崐萁：投不同意捍衛尊嚴。（圖／記者郭世賢翻攝）

林思銘指出，謝國樑是一位肯做事、能做事且正直善良的好市長，民進黨操作罷免就是輸不起，原先罷免主張的理由早已被法院駁回，這場罷免的正當性蕩然無存。他誠摯懇託基隆鄉親一定要捍衛正義，用不同意罷免票讓謝國樑市長繼續為基隆服務。

謝國樑強調，自己任內率領的市府團隊均為依法行政，也早已獲法院證實。他最後強調，本次罷免投票很重要，基隆市民手中的票將影響台灣未來，他不希望惡意罷免在未來持續出現，台灣經濟要發展、社會要穩定就看10月13日的投票。他表示，自己會奮鬥到最後一刻，努力把不同意罷免票催出來，也十分感謝一直支持著自己的支持者們。

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