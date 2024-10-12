　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野「和解飯」淪為過場？　黃暐瀚：韓國瑜已經功德圓滿

▲立法院長韓國瑜出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜出席朝野「和解飯」餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰昨（11日）聯手邀請立法院朝野黨團幹部吃「和解飯」，但最終對於「總預算案卡關」一事，仍未見解套的可能性。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜本來就不是負責擋、編、審預算，已經做到該做的，已經「功德圓滿」。

黃暐瀚在節目《57爆新聞》中提及，韓國瑜出來幫忙朝野協調，不過在餐敘前，國民黨提出5大條件，當中的第一條，就是立委高金素梅講的《禁伐補償條例》每公頃3萬要變成6萬。

黃暐瀚點出，高金素梅所說的這部分，行政院還沒有編回來，顯然藍營不會接受，且前幾天質詢時，行政院也說沒有要編，「最基本的台階都沒有」，那怎麼有結果？

雖說「和解飯」似乎仍無助於讓「總預算案」付委審查，但黃暐瀚認為，韓國瑜已經功德圓滿，韓國瑜本來就不是負責擋、編、審預算，已經做到該做的，既然卓榮泰拜託，也把朝野找來了，連跟卓榮泰見面可能會吵起來的高金素梅也不在，在此情況下，韓國瑜已做完該做的。

最後，黃暐瀚強調，和解飯的條件沒有滿足，所以等於過一個場，總統賴清德在國慶大會中有講到「團結」，接下來就要看是不是真的有要退一步來團結，還有行政院願不願意退。

ET快訊
他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：震撼到我了
悲情達比修！有優質先發一場空　教士連24局0分遭淘汰
獨／「一學期16周」政大、中央、台藝大跟進！　 全台10校實
張友驊生前「名嘴團大合照」曝光！　許聖梅淚：不能少了你
快訊／大谷翔平挨3K！　道奇闖冠軍戰
今天發錢！　32萬人可領3000元振興券
開8萬薪水也找不到人！　客運揭年輕人不來原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委稱「總預算只是開胃菜」　揭後續「主菜」：人事權才要上桌

謝國樑稱綠像俄羅斯、藍是烏克蘭　林右昌聽不懂：他很多這種發言

朝野「和解飯」淪為過場？　黃暐瀚：韓國瑜已經功德圓滿

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　贊成反對理由一次看

北市府可勒令京華城停工？　李四川：現階段只能不予「施工勘驗」

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　通過門檻7萬7700票

24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

政治獻金也出問題！　時力致歉：共9筆、1.73萬元申報瑕疵

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

賴清德探視古寧頭戰役榮民前輩　行動呼應雙十談話「團結」主軸

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

載高中同學回大學宿舍　18歲男自撞電桿2人雙亡

藍委稱「總預算只是開胃菜」　揭後續「主菜」：人事權才要上桌

謝國樑稱綠像俄羅斯、藍是烏克蘭　林右昌聽不懂：他很多這種發言

朝野「和解飯」淪為過場？　黃暐瀚：韓國瑜已經功德圓滿

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　贊成反對理由一次看

北市府可勒令京華城停工？　李四川：現階段只能不予「施工勘驗」

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　通過門檻7萬7700票

24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

政治獻金也出問題！　時力致歉：共9筆、1.73萬元申報瑕疵

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

賴清德探視古寧頭戰役榮民前輩　行動呼應雙十談話「團結」主軸

大谷翔平嗨翻！香檳浴中亂入山本由伸訪問喊「耶！」

0.1秒險勝中國隊！亞洲龍舟錦標賽小龍200公尺　中華台北奪冠

正妹汽車業務偷吃2男！自稱「小鮑魚」聊色　綠帽夫摩鐵堵人怒告

虎斑貓干擾化妝「超派動口咬」　媽懂牠心思拿「神器」安撫就乖乖

國慶周末出遊　公路局估11處省公路易塞

恭喜！草屯囝仔樞育結婚了　求婚隔天就登記…甜娶10年正妹女友

他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：這震撼到我了

藍委稱「總預算只是開胃菜」　揭後續「主菜」：人事權才要上桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

中國向教廷示好　融入普世教會、放寬協議年限

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

政治熱門新聞

24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

蔣萬安宣傳無車日騎YouBike公然違規　交通局：已繳800元罰單

遭指稱「未提覆議是對原民仁慈」　卓榮泰罕見動怒：是誰在造謠？

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

京華城是否停工北院回函北市府「自行處理」　議員酸蔣萬安甩鍋失敗

快訊／兩院和解飯「破局」？　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人

獨／謝明珠請辭眾望基金會董事　友人曝原因：無法信任李文宗

賴清德探視古寧頭戰役榮民前輩　行動呼應雙十談話「團結」主軸

政治獻金也出問題！　時力致歉：共9筆、1.73萬元申報瑕疵

捲柯文哲弊案！前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

京華城是否停工？　北院回函北市府：請貴府自行依職權處理

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

基隆明投票　謝國樑罷免理由與答辯一次看

更多熱門

相關新聞

遭指稱「未提覆議是對原民仁慈」　卓榮泰罕見動怒：是誰在造謠？

遭指稱「未提覆議是對原民仁慈」　卓榮泰罕見動怒：是誰在造謠？

無黨籍立委高金素梅指行政院卓榮泰院長在今（11）日與朝野的「和解飯」中，稱「行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈」，引來行政院嚴正駁斥。卓榮泰晚間也罕見在臉書上動怒，質問高金素梅，「今天哪一位與會人士告訴妳錯誤的轉述？若沒有人轉述，如此憑空捏造，是誰在造謠？為何要造謠？」

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

卓榮泰稱「未提覆議是對原民仁慈」？　行政院斥：錯誤轉述

卓榮泰稱「未提覆議是對原民仁慈」？　行政院斥：錯誤轉述

「和解飯」吃完沒進展　行政院：立法院尊重行政院預算編列權

「和解飯」吃完沒進展　行政院：立法院尊重行政院預算編列權

在野轟和解飯沒具體方案　卓榮泰：一次餐敘不可能把細節像菜單列出

在野轟和解飯沒具體方案　卓榮泰：一次餐敘不可能把細節像菜單列出

關鍵字：

韓國瑜卓榮泰黃暐瀚和解飯總預算立法院

讀者迴響

熱門新聞

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

檳榔西施遭姦殺焚毀　人字曬痕6秒來電破奇案

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

街頭軋車蹺孤輪！男只帥3秒撞賓士當場死

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」竟惹爭議

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面