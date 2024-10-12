朝野「和解飯」淪為過場？　黃暐瀚：韓國瑜已經功德圓滿

▲立法院長韓國瑜出席朝野「和解飯」餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰昨（11日）聯手邀請立法院朝野黨團幹部吃「和解飯」，但最終對於「總預算案卡關」一事，仍未見解套的可能性。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜本來就不是負責擋、編、審預算，已經做到該做的，已經「功德圓滿」。

黃暐瀚在節目《57爆新聞》中提及，韓國瑜出來幫忙朝野協調，不過在餐敘前，國民黨提出5大條件，當中的第一條，就是立委高金素梅講的《禁伐補償條例》每公頃3萬要變成6萬。

黃暐瀚點出，高金素梅所說的這部分，行政院還沒有編回來，顯然藍營不會接受，且前幾天質詢時，行政院也說沒有要編，「最基本的台階都沒有」，那怎麼有結果？

雖說「和解飯」似乎仍無助於讓「總預算案」付委審查，但黃暐瀚認為，韓國瑜已經功德圓滿，韓國瑜本來就不是負責擋、編、審預算，已經做到該做的，既然卓榮泰拜託，也把朝野找來了，連跟卓榮泰見面可能會吵起來的高金素梅也不在，在此情況下，韓國瑜已做完該做的。

最後，黃暐瀚強調，和解飯的條件沒有滿足，所以等於過一個場，總統賴清德在國慶大會中有講到「團結」，接下來就要看是不是真的有要退一步來團結，還有行政院願不願意退。