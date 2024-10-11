「和解飯」吃完沒進展　行政院：立法院尊重行政院預算編列權

▲行政院長卓榮泰出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院卓榮泰院長今（11）日與立法院韓國瑜院長聯名邀請立法院國民黨黨團、民進黨黨團以及民眾黨黨團餐敘。行政院發言人李慧芝表示，卓院長感謝三黨黨團今日願意出席，啟動兩院協商的開端，希望在憲法權力分立的架構下，立法院能夠尊重行政院的預算編列權，行政院也會同樣尊重立法院的預算審查權。

114年度總預算卡關，行政、立法與朝野的「和解飯」，今在鄰近台北車站商圈的米其林名店點水樓登場。在經過近2小時的餐敘後，國民黨、民眾黨團總召傅崐萁、黃國昌皆對行政院未提出具體解決方案表示遺憾，民進黨團幹事長吳思瑤則表示，餐敘是溝通的開始、氣氛很好，韓院長會召集朝野協商。

李慧芝表示，卓院長今日在備詢時對午間餐敘的後續發展表達樂觀，認為「快樂的人看到希望，憂慮多的人會看到遺憾」，期望立法院韓國瑜院長能夠在下週召開協商，讓總預算案能夠有進一步的進展。

李慧芝說，未來行政院也會持續展現最大的誠意，透過各種方式與管道，與立法院進行更深一層的對話和協調，讓總預算案僵局能夠緩解，讓預算順利進行實質審查，也讓各部會有機會進行更完整的說明。