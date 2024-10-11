卓榮泰稱「未提覆議是對原民仁慈」？　行政院斥：錯誤轉述

▲行政院長卓榮泰出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

針對無黨籍立委高金素梅指行政院卓榮泰院長在今（11）日與朝野的「和解飯」中，稱「行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈」云云等語，行政院發言人李慧芝駁斥，卓院長於今日午間餐會間從未有如此發言，對完全錯誤的轉述感到不解，也對不實訊息的來源感到疑惑。

114年度總預算卡關，行政、立法與朝野的「和解飯」，今在鄰近台北車站商圈的米其林名店點水樓登場。在經過近2小時的餐敘後，國民黨、民眾黨團總召傅崐萁、黃國昌皆對行政院未提出具體解決方案表示遺憾，民進黨團幹事長吳思瑤則表示，餐敘是溝通的開始、氣氛很好，韓院長會召集朝野協商。

高金素梅下午批評，據聞「和解飯」已經破局， 這樣的結果令人遺憾。她還說，卓榮泰竟在餐敘上說「行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈」，這種行為就像1450側翼，和解飯還需要吃嗎？

李慧芝指出，卓院長今日於何欣純委員質詢時，即針對高金素梅委員之不實指控澄清表示，在原住民禁伐補償條例三讀通過後，即有各方意見建議行政院可以提覆議案，但卓院長擔心引發不必要的對立，因此於心不忍而未提出覆議；而卓院長在備詢時所為的相關說明也經同在餐敘現場的立法院韓院長點頭確認。

李慧芝重申，今日午間的餐敘目的是希望啟動協商的開端，讓總預算能夠在和諧的氣氛下進入下一個階段的討論；而院長「於心不忍」是出於避免引起族群對立的動機，與具有施捨意味的「仁慈」完全不同。

李慧芝表示，對於高金素梅委員不符事實的轉述，不僅破壞朝野氣氛，實際上也大可不必，政院對於不實轉述的動機感到不解，也對不實訊息來源感到疑惑。