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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

▲▼朝野和解飯局。（圖／翻攝吳思瑤Threads）

▲朝野和解飯局。（圖／翻攝吳思瑤Threads）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰今（11日）邀藍綠白黨團三長餐敘，吃朝野「和解飯」。經一個半小時餐敘後，民眾黨團、國民黨團先後步出餐廳，對餐敘結果表達遺憾，認為政院沒有誠意，外界解讀和解泛破局。民進黨團幹事長吳思瑤表示，恰恰相反，朝野僵局已經破冰，會中更有兩大進展，有共識困局要盡速化解、韓國瑜院長也承諾召集協商，今天的餐敘是為了下一次的協商預作準備。

對於該場餐敘，吳思瑤表示，民進黨團非常重視這個邀約，不只提早到場等候，柯總召更是這週膝蓋手術後首度公開露面，忍著病痛仍堅持到場參與見證這歷史性的時刻。餐會中氣氛融洽，各黨收起劍拔弩張輕鬆對話。卓院長溫暖真摯，韓院長妙語如珠，柯總召更是論古說今、談笑風生。

吳思瑤指出，她發言提及，朝野應當正視「解決爭議也必須是在憲政體制下，尋求合憲合法的解決。」政黨會輪替，朝野會換位。憲政機關之間權力分立的原則都該運行不悖，這是「不論誰執政」都應服膺的憲政精神。國家利益高於政黨利益，對話就能前進。

吳思瑤透露，透過交換意見，自己認為今天有兩大進展：第一、各黨皆有共識總預算案困局要儘速化解，而非繼續拒審不處理；第二、韓院長承諾將儘速召集朝野協商，回歸正式協商程序，民進黨團早於9月20日預算被阻之際隨即發函韓院長召集協商，但遲未進行。

吳思瑤也坦言，究竟和解飯不是須全程直播、有議事人員及文書作業的朝野協商場域，今天的餐敘是為了下一次的協商預作準備。美食如詩，食前觀察、吃中思想、品後體味。政治更是折衝的藝術，食緊挵破碗，欲速則不達。從餐桌到協商桌，期待朝野齊心，從容解僵局，智慧得圓滿。

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