「Pakivalayen ta Siraya發掘西拉雅」徵件開跑　總獎勵金額140萬元

▲為擴大西拉雅族文化與考古成果的推廣效益，台南市文化資產管理處發起應用徵件活動，提供總獎勵金高達140萬元，邀請西拉雅族人與公眾一同參與。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為擴大西拉雅族文化與考古成果的推廣效益，台南市文化資產管理處發起應用徵件活動，提供總獎勵金高達140萬元，邀請西拉雅族人與公眾一同參與，集思廣益將西拉雅族文化與考古成果，轉譯為更貼近民眾之創作提案，引起共鳴，落實文化平權與文化近用。

台南的西拉雅族主要有四大社：新港社（今新市區）、蕭壠社（今佳里區）、目加溜灣社（今善化區）及麻豆社（今麻豆區）。2021年起台南市文化資產管理處委託國立成功大學考古學研究所執行西拉雅考古計畫，以 「蕭壠舊社」為考古田野場域，出土上千件文化遺留，成為西拉雅族曾在這塊土地上生活的證據。本徵件計畫自9月26日起至12月13日止，有志參與推廣及應用西拉雅族文化與考古成果者皆可報名參加，徵件對象分為「青年組」及「社會大眾組」，徵件類別則分為「教育推廣提案」及「文化創意作品」，主題和形式不拘，只要將西拉雅文化與考古成果融入行動或創作，並進行提案，就有機會獲得最高獎勵金20萬元。

台南市文化資產管理處表示，本次徵件計畫除了希望大家多多認識西拉雅族，進一步應用西拉雅族文化與考古成果，進行創意提案與作品設計，更重要的是尊重西拉雅族傳統智慧，落實保存和延續西拉雅族群之文化，增進民眾與西拉雅族群彼此的認識。因此，不僅重視參賽者的執行能量，有關西拉雅族文化脈絡的正確性以及回饋的公益性也是本次徵件計畫評選考量的重要項目。

而「Pakivalayen ta Siraya發掘西拉雅─2024西拉雅族文化與考古成果推廣應用徵件計畫」也將辦理兩場徵件說明會，分別是10月12日在國立台灣史前文化博物館─南科考古館，邀請國立清華大學科技法律研究所黃居正教授分享「平埔族群與原住民族傳統智慧創作保護之推動」；11月8日在蕭壠文化園區邀請西拉雅族部落發展促進會理事長兼西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤老師分享「原原不止400的西拉雅族歷史與文化」，歡迎對本徵件活動有興趣的朋友踴躍參加。相關徵件計畫簡章，可進一步至官網（https://reurl.cc/dylbZk）下載了解詳情。