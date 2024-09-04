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《台南400》房務員需求增　職訓專班保證就業還有獎勵金可領

▲勞動部雲嘉南分署開辦「旅宿房務人員訓練班」，訓後保證就業，還有就業獎勵金可以領，歡迎民眾報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署開辦「旅宿房務人員訓練班」，訓後保證就業，還有就業獎勵金可以領，歡迎民眾報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應疫後觀光產業復甦，為有效紓緩旅宿業基層人力缺工問題，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，補助台南市觀光協會開辦為期1個月的「旅宿房務人員訓練班」，學員經過154小時訓練後，即可進入台南市多家知名飯店工作，保證就業，還有就業獎勵金可以領，歡迎待業民眾參加，該項課程報名至9月20日止。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，為回應觀光產業缺工需求，勞動部推出疫後缺工就業方案，鼓勵民眾投入相關產業，待業民眾只要參加此次房務員職前專班訓練，結訓學員每人可獲得5000元參訓獎勵金；訓後經就業中心推介從事旅宿業房務人員專案職缺，可再提供每月6000元至10000元獎勵金，最多可領12個月。

▲勞動部雲嘉南分署開辦「旅宿房務人員訓練班」，訓後保證就業，還有就業獎勵金可以領，歡迎民眾報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟說，此次開辦的房務員訓練課程已與桂田酒店、台南晶英酒店、禧榕軒大飯店、富信大飯店及捷絲旅台南虎山館等5家知名飯店簽訂合作，訓後保證就業，政府將補助8成以上訓練費用；課程內容包含學科知識與實務技能，可奠定客房服務人員所需具備的專業技能，詳情可上台灣就業通網站查詢與報名，或撥06-6985945轉1599洽詢。

劉邦棟強調，為幫求職民眾把關，勞動部也訂出參與專案職缺廠商的薪資門檻，旅宿業的經常性薪資須達28000元以上；另他也呼籲旅宿業者如有人力需求，都可向轄區就業中心登錄求才職缺，民眾亦可到就業中心洽詢相關工作機會，分署會立即進行專案媒合。

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