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火場救災急救搶救人命　南消會第四辦事處頒贈救災有功獎勵金

▲台南市消防之友會第四辦事處處長王信豐率副處長嚴群超、副處長丁崑麟、副處長李承融及大隊長蔡國保，共同頒贈四大隊救災工作獎勵金、大隊幕僚救災防毒面罩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第四辦事處處長王信豐率副處長嚴群超、副處長丁崑麟、副處長李承融及大隊長蔡國保，共同頒贈四大隊救災工作獎勵金、大隊幕僚救災防毒面罩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第四辦事處，為表揚消防局第四大隊救災救護有功人員，特別於13日第四大隊擴大勤教會議，由處長王信豐率副處長嚴群超、副處長丁崑麟、副處長李承融及大隊長蔡國保，共同頒贈第一線救災工作獎勵金，也致贈大隊幕僚救災防毒面罩，肯定消防人員的奉獻付出也作為消防弟兄最堅強的靠山。

本次頒贈對象分別為7月16日安定住宅火警成功救出受困民眾之消防人員陶柏凱及趙福進、7月18日山上區化學工廠爆炸搶救、7月底凱米颱風救災所轄南科、善化、安定、新市、新化、山上、大內及左鎮分隊之有功同仁；另4月20日急救成功救回OHCA病患之同仁鄭尉弦、吳久玖，頒發工作獎勵金來肯定救災人員守護城市安全，大大提升基層消防人員士氣，嘉勉辛勞優秀的消防人員。

▲台南市消防之友會第四辦事處處長王信豐率副處長嚴群超、副處長丁崑麟、副處長李承融及大隊長蔡國保，共同頒贈四大隊救災工作獎勵金、大隊幕僚救災防毒面罩。（圖／記者林東良翻攝，下同）
消友會第四辦事處長王信豐表示，消防弟兄近期火裡來水裡去，消友會的顧問都看在眼裡，很高興利用這個機會勉勵辛苦付出的消防人員，同時也頒予8位同仁生日壽星祝賀金及下個月中秋佳節慰問金，消防之友會的成立更是在做為打火弟兄的最佳後盾，第四辦事處會持續支持消防工作，肯定第一線消防同仁衝火場、執行救護工作的辛勞，同時也激勵績優消防員及保障同仁權益。

大隊長蔡國保表示，面對火災現場和各種災害消防人員總是會在第一線，不畏辛苦保障市民安全，而台南市消防之友會在市長黃偉哲和局長李明峯的支持下成立，除了在背後支持消防人員外，也增進同仁福利及提昇裝備器材，讓同仁更有動力提升救災救護等能力，未來面對災害時有充足準備，以保障市民的生命財產安全。

▲台南市消防之友會第四辦事處處長王信豐率副處長嚴群超、副處長丁崑麟、副處長李承融及大隊長蔡國保，共同頒贈四大隊救災工作獎勵金、大隊幕僚救災防毒面罩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲，市民朋友留意居家及工廠用電用火安全，確實做好防火管理工作，且勿堆置過多雜物阻礙災時逃生；另提醒民眾不濫用救護車，將救護資源留給最需要的人。

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