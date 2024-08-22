北市宣布恢復「敬師獎勵金」2000元！正式與代理教師都有

▲北市教育局今宣布教師禮金恢復發放2000元。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市前市長柯文哲任內取消敬師獎勵金2000元，後因基層教師反彈，改降至600元。台北市教育局長湯志民今（22日）宣布，今年敬師獎勵金從600元改回2000元，而且正式教師和代理教師都有。

台北市教育局今舉行敬師月活動啟動儀式，湯志民指出，為激勵教師士氣及提升教職員工工作績效，今年敬師獎勵金從600元提高至2000元，除了正式教師外，有佔員額的代理教師也可領取2000元獎勵金，並首次與跨局處合作，提供多項專屬北市教師的優惠方案。

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北市教育局說明，今年敬師月提供食、衣、住、行、育、樂6大面向，提供教師各種優惠，包含微風集團、台北101、福華大飯店、貳樓、兒童新樂園、動物園等企業團體及市府所屬機構外，味全龍球團也在9月17日及27日提供各100張免費球票，即日起至9月30日，凡持有台北市學校識別證或台北市教師會會員卡，可享味全龍主場半票優惠。

教育局今也表揚本年度46名榮獲優良教師殊榮的老師，包含語文與社會科學類8人、數學與自然科學類6人、藝術與藝能科學類6人、輔導與特殊教育類2人、技職教育類2人、學前（幼兒）教育類2人、導師類6人、學校行政類14人。