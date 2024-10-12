兩度弒父不成！嘉義逆子中秋節持斧對老父施暴　檢方求處重刑

▲45歲劉姓男子今年間2度意圖弒父，嘉義地檢署建議法院「從重量刑」。（圖／CTWANT提供）



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嘉義縣梅山鄉45歲劉姓男子2024年2月間，手持雙刀刺殺父親，遭檢方羈押起訴，未料法院仍在審理案件階段，他6月交保後無處可去，又返家與父親同住，卻在9月17日中秋節凌晨，再度手持鐵斧闖入父親臥室要砍殺父親。鄰居聽到父子爭執立刻報警，劉男遭趕來的警方壓制、移送法辦。嘉義地檢署11日偵結，將劉男依殺害直系血親尊親屬未遂罪起訴，並建議法院「從重量刑」。

據了解，家住嘉義縣梅山鄉的劉姓男子，今年2月時就因為與老父發生爭執，左右手各持尖刀、菜刀，朝父親頭部刺殺，造成劉父臉部、右手及右食指都有撕裂傷。當時他被捕後裁定羈押，檢方3月間偵結，依殺害尊親屬未遂罪嫌起訴劉男，案件尚在審理中，劉男也於6月中旬裁定交保，明訂不得對家人施暴、騷擾以及不得施用毒品。

據檢警調查，劉男居無定所，最後還是回到梅山鄉老家和父親同住，沒想到他中秋節凌晨竟再持鐵斧砍殺老父，雙方爭吵聲引起鄰居注意，沒多久鄰居就聽到劉父慘叫聲。因劉男早有傷害父親前例，鄰居馬上報警，轄區派出所員警趕到時，發現劉父頭部有明顯撕裂傷，劉男則將自己反鎖在房間內。見劉男呼叫不回應，員警持盾牌破門，對劉男噴辣椒水，隨後將人壓制在地。

事後，劉男否認犯行，辯稱9月17日他吃完安眠藥後準備睡覺，沒有持鐵斧砍殺父親。但檢方依據劉父指證，並有扣押筆錄、鐵斧、大林慈濟醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書等，足認劉男犯嫌。

嘉義地檢署11日偵結，將劉男依殺害直系血親尊親屬未遂罪起訴。檢方表示，劉男犯行惡性重大，對家人危害甚鉅，殺害父親未遂後絲毫沒有悔意，認為劉男泯滅人性、有危險性，建議從重量處其刑。

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