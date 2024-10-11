月經來不可拿香？　土地公廟解惑：難道大小便比較乾淨？

▲老一輩的人都會說，月經來不可去廟裡拜拜。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

老一輩的人都會說，月經來不可去廟裡拜拜。對此，鎮轅境頂土地公廟官網表示，「無論男女，每日都會排遺（大小便），難道這些就比較乾淨？」

鎮轅境頂土地公廟官網指出，民間習俗，流傳著女性月經來，為「穢身」，所以不可以拿香，或參與廟宇祭祀活動，甚至說不能進入廟宇拜拜，觀其理由，大致上是一月經來不乾淨，會褻瀆神明、二月經來時身體較虛弱，容易被神明正氣沖煞到、三月經來時身體較虛弱，容易染上不吉利的事情，四是經血會帶來晦氣且吸引邪靈，因此被視為不祥。

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廟方直言，事實上，無論男女，每日都會排遺（大小便），難道這些就比較乾淨？現代社會，衛生習慣已經大大改善，與其認為這些自然的生理現象不乾淨，還不如在奉香前，先上個廁所把身體產生的廢物先排掉，然後把雙手好好洗乾淨。

廟方表示，的確有部分人月經來時身體較虛弱，若真的痛到不舒服，在家休息是個好選擇，這與是否能參拜無關，再者正神大廟，應該充斥凜然正氣與良好磁場，「身體虛弱不正應該好好來廟裡吸取這些才對，怎麼會變成容易染上不吉利的事情？好啦，縱使是在外面沾染不吉利的事情，更應該到廟裡來，讓神明幫妳驅趕與淨化才對啊。」

廟方認為，以前不夠發達的交通與衛生條件，導致不適合的習俗，在現代社會，早早就應該揚棄了，「就好像以前沒有吹風機，婦女坐月子這一個月都不能洗頭，現在還有人維持這樣的習俗嗎？我們尊重習俗，但不需要盲從，神明保佑眾生、慈悲為懷，不會因為月經這種自然生理現象而怪罪信徒。」

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