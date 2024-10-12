深坑臭豆腐「1份200」！他見份量傻眼：顛覆我的認知

▲臭豆腐似乎已不再是平價美食。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近年來物價有感上漲，薪水調升追不上通膨速度，尤其旅遊景點的消費更是驚人，讓民眾勒緊褲頭紛喊吃不消。1名網友近日到新北市深坑老街一日遊，不免俗地品嘗了當地特產臭豆腐，點餐時沒有特別注意價格，不料1份清蒸臭豆腐竟要價200元，還只有2塊，讓他傻眼直呼「價格顛覆了我對小吃的認知」。

「有沒有臭豆腐一盤200元的卦？」原PO在PTT八卦板發文，「小弟今日深坑一日遊，到了深坑就得嚐嚐深坑名產臭豆腐。到了老街隨便選了家店，因為只有一個人，所以只點了一盤清蒸臭豆腐。點餐時沒注意到價格，上餐時帳單來了。坦白說味道中規中矩，不難吃。只是這二塊臭豆腐的價格顛覆了我對小吃的認知。」

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貼文引發討論，網友紛紛留言「北部觀光區的物價就這樣啊」、「好高級的臭豆腐」、「豆腐不是便宜貨嗎」、「國旅還敢不問價格，根本就是想要炫富吧」、「我說台灣物價像歐盟還有人不信」、「好盤，以前那裡有賣雞肉的一盤不到200」、「臭豆腐物價都升這麼高了喔，要200比一份麥當勞超值全餐還高貴」。

另外，也有鄉民提到「深坑一般清蒸約140，差不多啦」、「看盤子感覺是還可以的餐廳，旁邊還有豆皮欸」、「其他家包括最有名的王水X，一份價格都才100左右我記得」、「不看價錢，也不問店家，說不定人家有得過什麼獎或加什麼特殊材料才賣比較貴」、「貴是貴，但蒸的就是當一個餐在賣的」。

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