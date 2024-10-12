　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深坑臭豆腐「1份200」！他見份量傻眼：顛覆我的認知

臭豆腐似乎已不再是平價美食。（示意圖／Pixabay）

▲臭豆腐似乎已不再是平價美食。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近年來物價有感上漲，薪水調升追不上通膨速度，尤其旅遊景點的消費更是驚人，讓民眾勒緊褲頭紛喊吃不消。1名網友近日到新北市深坑老街一日遊，不免俗地品嘗了當地特產臭豆腐，點餐時沒有特別注意價格，不料1份清蒸臭豆腐竟要價200元，還只有2塊，讓他傻眼直呼「價格顛覆了我對小吃的認知」。

「有沒有臭豆腐一盤200元的卦？」原PO在PTT八卦板發文，「小弟今日深坑一日遊，到了深坑就得嚐嚐深坑名產臭豆腐。到了老街隨便選了家店，因為只有一個人，所以只點了一盤清蒸臭豆腐。點餐時沒注意到價格，上餐時帳單來了。坦白說味道中規中矩，不難吃。只是這二塊臭豆腐的價格顛覆了我對小吃的認知。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，網友紛紛留言「北部觀光區的物價就這樣啊」、「好高級的臭豆腐」、「豆腐不是便宜貨嗎」、「國旅還敢不問價格，根本就是想要炫富吧」、「我說台灣物價像歐盟還有人不信」、「好盤，以前那裡有賣雞肉的一盤不到200」、「臭豆腐物價都升這麼高了喔，要200比一份麥當勞超值全餐還高貴」。

另外，也有鄉民提到「深坑一般清蒸約140，差不多啦」、「看盤子感覺是還可以的餐廳，旁邊還有豆皮欸」、「其他家包括最有名的王水X，一份價格都才100左右我記得」、「不看價錢，也不問店家，說不定人家有得過什麼獎或加什麼特殊材料才賣比較貴」、「貴是貴，但蒸的就是當一個餐在賣的」。

延伸閱讀
他搬新家驚見「鄰居門窗全封死」　一票人曝驚悚原因：快搬走
「100分男友」私下劈腿4女！她心碎公開抓包真相全靠「它」
大學生私訊「約訪行為偏差的人」　小A辣高EQ反擊了

ET快訊
張友驊跌倒過世！醫揭「老人常摔地點」　7族群注意
張友驊過世震驚陸網！　粉絲不捨刷整排：一路走好
台女罹肺腺癌83%沒抽菸！醫曝主因「炒菜要選2種油」
卓榮泰罕見動怒！　「是誰在造謠？」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

深坑臭豆腐「1份200」！他見份量傻眼：顛覆我的認知

奇葩駕駛「鑽進庇護島」！離譜迴轉影片被罵爆：以為玩跑跑？

張友驊過世　妻忍痛移除維生器！「全世界只有3個人知道」成絕響

竹北高中改隸「陽明交大附中」高票通過　最快明年完成

名嘴張友驊跌倒重傷過世！北醫晚間低調證實

張友驊曾揭發「洪仲丘案」內幕槓上國防部　嗆：有不實我消失

國片《小雁與吳愛麗》獲釜山大獎！文化部長：父母、子女都該看

張友驊閱讀量驚人！書店出沒「1天遇3次」店員、作家都敬佩

快訊／20:52花蓮4.8極淺層地震！　最大震度4級

超佛自助餐「80元吃到飽」！菜色曝光全場看呆：也太划

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

載高中同學回大學宿舍　18歲男自撞電桿2人雙亡

山路遇三寶逆向超車直衝　後視鏡被撞！駕駛怒檢舉

深坑臭豆腐「1份200」！他見份量傻眼：顛覆我的認知

奇葩駕駛「鑽進庇護島」！離譜迴轉影片被罵爆：以為玩跑跑？

張友驊過世　妻忍痛移除維生器！「全世界只有3個人知道」成絕響

竹北高中改隸「陽明交大附中」高票通過　最快明年完成

名嘴張友驊跌倒重傷過世！北醫晚間低調證實

張友驊曾揭發「洪仲丘案」內幕槓上國防部　嗆：有不實我消失

國片《小雁與吳愛麗》獲釜山大獎！文化部長：父母、子女都該看

張友驊閱讀量驚人！書店出沒「1天遇3次」店員、作家都敬佩

快訊／20:52花蓮4.8極淺層地震！　最大震度4級

超佛自助餐「80元吃到飽」！菜色曝光全場看呆：也太划

驚悚慎入！中國再傳工安事故　機器人狠殺比亞迪工人壓到慘死

屋主討論裝潢事宜　控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

維生素D不足會讓血管彈性變差　中正大學科學研究新發現！

江美琪認「被張震嶽弄哭」　原因曝光竟有超大洋蔥

老舊海岬型船起死回生　中國船東瘋狂從拆船廠手中「搶船」

深坑臭豆腐「1份200」！他見份量傻眼：顛覆我的認知

北韓控南韓派無人機「滲透平壤」！南韓國防長否認

兩度弒父不成！嘉義逆子中秋節持斧對老父施暴　檢方求處重刑

奇葩駕駛「鑽進庇護島」！離譜迴轉影片被罵爆：以為玩跑跑？

檢查柯文哲金流　周榆修等11證人訊問11小時請回

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

名嘴張友驊跌倒重傷過世！北醫晚間低調證實

超佛自助餐「80元吃到飽」　菜色曝光全場看呆

國小風雲人物！他Google「長大近況驚呆」

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

買炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤販慘遭停業

張友驊曾揭發洪仲丘案內幕　被封驊英雄

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

竹北高中改隸陽明交大附中　高票通過

更多熱門

相關新聞

嘉義逆子兩度弒父　檢方求處重刑

嘉義逆子兩度弒父　檢方求處重刑

嘉義縣梅山鄉45歲劉姓男子2024年2月間，手持雙刀刺殺父親，遭檢方羈押起訴，未料法院仍在審理案件階段，他6月交保後無處可去，又返家與父親同住，卻在9月17日中秋節凌晨，再度手持鐵斧闖入父親臥室要砍殺父親。鄰居聽到父子爭執立刻報警，劉男遭趕來的警方壓制、移送法辦。嘉義地檢署11日偵結，將劉男依殺害直系血親尊親屬未遂罪起訴，並建議法院「從重量刑」。

4生肖謀定後動　屬豬掌握商機

4生肖謀定後動　屬豬掌握商機

月經來不可拿香？　土地公廟解惑

月經來不可拿香？　土地公廟解惑

全球房價指數台灣漲幅居全球第4

全球房價指數台灣漲幅居全球第4

台YTR「0隱瞞性向」媽氣到發火

台YTR「0隱瞞性向」媽氣到發火

關鍵字：

周刊王深坑臭豆腐小吃

讀者迴響

熱門新聞

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

張友驊跌倒過世！醫揭「老人常摔地點」　7族群注意

街頭軋車蹺孤輪！男只帥3秒撞賓士當場死

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

張友驊過世　消息震驚陸網

小S自爆「老公11年沒碰我」挑逗猛男

H級無罩網美「解鎖北捷激凸晃奶」5秒片曝光

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

狼父酒後對3幼子輪流猥褻　前妻提告下場曝

泫雅催淚誓言告白龍俊亨：不再害怕每天睜開眼⋯　15年經紀人當場哭了

更多

最夯影音

更多

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面