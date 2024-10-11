　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

秋天「帝旺星」能量強大！4生肖應謀定後動　屬豬掌握剎那商機

姚本軍表示，從秋天至年底期間，羊、豬、兔、雞4生肖的朋友會受到帝旺星強大能量所影響。（示意圖／翻攝pixabay）

▲姚本軍表示，從秋天至年底期間，羊、豬、兔、雞4生肖的朋友會受到帝旺星強大能量所影響。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

在2024年秋天至年底，4生肖需要特別注意受到帝旺星引起的能量，紫微斗數老師姚本軍在臉書粉絲專頁上分享，帝旺星具有「高峰、權力、積極、動能強烈」等特質，因此無論在事業或情感上遇到這顆星，都要避免過於衝動，心態保持積極，凡事謀定而後動，才能事半功倍，無往不利。

●生肖羊

[廣告]請繼續往下閱讀...

在帝旺星的作用下，生肖羊的人會感受到一種「渴望掌控自己命運」的強烈慾望。他們希望能夠積極地塑造自己的生活，使得在面對決策時更加果斷，且更有信心去追求自己設定的目標。這種自信也會在人際互動中更具影響力，讓周圍的人對他們產生信任與依賴。

動能方面，帝旺星帶來源源不斷的活力與推進力，生肖羊的人無論是面對工作、生活還是個人興趣，都會充滿動力去實現目標。然而這種強勢能量也可能讓生肖羊的人在心態上變得稍微有些固執與自我。因此，在面對他人或團隊合作時，需要學會適度調整自己的領導風格，避免過於強硬，從而保持與他人的和諧關係。

●生肖豬

對於生肖豬的人來說，帝旺星將會帶來強大的自信，因此在面對財務抉擇時，能夠果斷迅速的評估風險並做出決定，抓住稍縱即逝的財富機會。同時，帝旺星也賦予了他們一種強烈的控制感，在財務管理上會展現出更大的主動性，不再依賴他人給予建議，而是會主動去學習、分析和掌握財務知識，並對自己未來的財務規劃做出清晰且長遠的安排。

然而，帝旺星的強勢能量也可能帶來一些挑戰。由於對財務的渴望變得更加強烈，生肖豬的人在追求財富時可能會變得過於急功近利，甚至可能承擔過大的風險。因此在面對財務機會時，他們需要保持理性和穩定，避免過度投機或過於追求快速的回報。

●生肖兔

帝旺星對於生肖兔的人而言，會對工作機會與發展帶來積極而強烈的影響。他們會開始積極爭取工作中的主導權，並展現出超越以往的決策能力。這段時期，帝旺星的能量會讓生肖兔的人在工作中更加果敢且有目標，勇於承擔更多責任，甚至主動接受領導崗位，並得以駕馭各種複雜的情況。

帝旺星的出現，也意味著生肖兔的人在職場上有更多機會接觸到權力中心或與高層領導打交道，當他們在工作中展現出無畏的精神和獨特的洞察力，這些特質讓他們能夠在競爭激烈的環境中脫穎而出，獲得更大的職場發展空間。

然而，帝旺星的強勢能量也可能讓他們在工作中表現得過於強硬，因此忽略團隊合作的重要性。需要注意與同事之間的協調，避免過於強調自我而產生矛盾。

●生肖雞

當帝旺星對於生肖雞的人來說，會讓他們在感情中展現出更加果敢和積極的一面。這段時間裡，他們在處理感情問題上會更具主動性，願意承擔更多責任，也更加堅定地捍衛自己的情感立場。這種強烈的主導感、在戀愛或婚姻中，成為更加明確的決策者，並且能夠清晰地規劃兩人之間的未來發展方向。

然而，這股強烈的自信與主導欲也可能導致一些挑戰。由於帝旺星的影響，生肖雞的人可能在感情中變得過於強勢，容易忽視伴侶的感受。因此，他們需要特別注意在表達自己想法的同時，也要保持對伴侶的關懷與理解，避免因為過度的掌控欲而影響到感情的和諧。

延伸閱讀
諾貝爾獎對「人類生活最大貢獻」是哪個？網友一致認同它：翻轉人類的生命
26歲女就醫喊經痛！醫生檢查嚇壞「看到頭了」　下秒竟生出寶寶
「100分男友」私下劈腿4女！她心碎公開抓包真相全靠「它」

ET快訊
林士傑遭槍殺死亡　槍手疑逃往福建
西門町擠爆500人全是為看「他」！　掀尖叫聲
快訊／恐怖男追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　行兇後輕生亡
泫雅婚禮現場曝！　穿純白短禮服
周末「3地甩雨」　下波降溫時間出爐
14家上市金控前3季大賺逾5000億　一表看各家獲利

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃得精準才能「愈瘦愈快」！減重醫生教你「不同減重目標」蛋白質吃夠就對了

結婚10年！老公不愛愛　她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

病床不足涉違約！小港醫院遭罰5萬　急發聲明：與事實有落差

知名手搖店奶茶「熱量＋糖量」總整理！營養師再揪「1料」是熱量陷阱：比珍珠還可怕

周末水氣多「3地甩雨」　下波降溫時間出爐

秋天「帝旺星」能量強大！4生肖應謀定後動　屬豬掌握剎那商機

吃炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤商遭停業　狂跳針：人工飼養

傳外送「最低運價漲至60元」　交通部澄清：還沒定案

不是裸睡！她晚上睡覺「1習慣」很通風　一票+1：回不去了

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻：味道永生難忘

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

結實惡霸犬伏地挺身！　奴才：比我標準是怎樣

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

新郎婚禮爆哭告白父親　抱緊喊「感謝讓我長大」

吃得精準才能「愈瘦愈快」！減重醫生教你「不同減重目標」蛋白質吃夠就對了

結婚10年！老公不愛愛　她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

病床不足涉違約！小港醫院遭罰5萬　急發聲明：與事實有落差

知名手搖店奶茶「熱量＋糖量」總整理！營養師再揪「1料」是熱量陷阱：比珍珠還可怕

周末水氣多「3地甩雨」　下波降溫時間出爐

秋天「帝旺星」能量強大！4生肖應謀定後動　屬豬掌握剎那商機

吃炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤商遭停業　狂跳針：人工飼養

傳外送「最低運價漲至60元」　交通部澄清：還沒定案

不是裸睡！她晚上睡覺「1習慣」很通風　一票+1：回不去了

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻：味道永生難忘

趙露思出席外交活動又被罵文盲！　「搞錯中法建交時間」陸網傻眼

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

北市老舊派出所改建找嘸臨時駐地　分局長被指不會溝通回應了

評估林子偉狀況　樂天季後賽3洋投大致底定

大車隊9月營收2.5億　Q3營收創同期新高

簡化流程「端到端」　聯邦快遞推出全新進口清關自助平台

基隆港務分公司強化港埠防救災體系　簽署跨界合作備忘錄

造浪系統打造海上情境！　台灣風訓公司獲GWO亞太區年度最佳團隊

萌獸出閘！與動物同慶雙十　 遊客彩繪變裝比Q萌

林士傑遭槍殺「槍手疑逃往福建」！南檢釐清中：偵查不公開

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

生活熱門新聞

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

26萬網紅題材超單一「他盯一個早上」！網喊太大了

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

美聯航送大驚喜　明年「高雄設點」飛東京

颱風「百里嘉」今將變性！　連續6天好天氣

「100分男友」真相綠爆她！偷吃4女生還上床

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻

兒子欠一屁股債過世！律師勸「老爸快做1事」

快訊／雨彈開轟「2縣市大雨特報」　下到入夜

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

手機、筆電放桌上沒人拿！他曝台灣人「最常偷4物」

國小風雲人物！他Google「長大近況驚呆」

更多熱門

相關新聞

月經來不可拿香？　土地公廟解惑

月經來不可拿香？　土地公廟解惑

老一輩的人都會說，月經來不可去廟裡拜拜。對此，鎮轅境頂土地公廟官網表示，「無論男女，每日都會排遺（大小便），難道這些就比較乾淨？」

全球房價指數台灣漲幅居全球第4

全球房價指數台灣漲幅居全球第4

台YTR「0隱瞞性向」媽氣到發火

台YTR「0隱瞞性向」媽氣到發火

「彈跳豬」全球爆紅！富豪飛去看牠斗內480萬

「彈跳豬」全球爆紅！富豪飛去看牠斗內480萬

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

關鍵字：

周刊王命理生肖

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡！　死因曝光

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

李鴻鈞前助理性侵女記者　再判刑定讞

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面