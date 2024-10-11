秋天「帝旺星」能量強大！4生肖應謀定後動　屬豬掌握剎那商機

▲姚本軍表示，從秋天至年底期間，羊、豬、兔、雞4生肖的朋友會受到帝旺星強大能量所影響。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

在2024年秋天至年底，4生肖需要特別注意受到帝旺星引起的能量，紫微斗數老師姚本軍在臉書粉絲專頁上分享，帝旺星具有「高峰、權力、積極、動能強烈」等特質，因此無論在事業或情感上遇到這顆星，都要避免過於衝動，心態保持積極，凡事謀定而後動，才能事半功倍，無往不利。

●生肖羊

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在帝旺星的作用下，生肖羊的人會感受到一種「渴望掌控自己命運」的強烈慾望。他們希望能夠積極地塑造自己的生活，使得在面對決策時更加果斷，且更有信心去追求自己設定的目標。這種自信也會在人際互動中更具影響力，讓周圍的人對他們產生信任與依賴。

動能方面，帝旺星帶來源源不斷的活力與推進力，生肖羊的人無論是面對工作、生活還是個人興趣，都會充滿動力去實現目標。然而這種強勢能量也可能讓生肖羊的人在心態上變得稍微有些固執與自我。因此，在面對他人或團隊合作時，需要學會適度調整自己的領導風格，避免過於強硬，從而保持與他人的和諧關係。

●生肖豬

對於生肖豬的人來說，帝旺星將會帶來強大的自信，因此在面對財務抉擇時，能夠果斷迅速的評估風險並做出決定，抓住稍縱即逝的財富機會。同時，帝旺星也賦予了他們一種強烈的控制感，在財務管理上會展現出更大的主動性，不再依賴他人給予建議，而是會主動去學習、分析和掌握財務知識，並對自己未來的財務規劃做出清晰且長遠的安排。

然而，帝旺星的強勢能量也可能帶來一些挑戰。由於對財務的渴望變得更加強烈，生肖豬的人在追求財富時可能會變得過於急功近利，甚至可能承擔過大的風險。因此在面對財務機會時，他們需要保持理性和穩定，避免過度投機或過於追求快速的回報。

●生肖兔

帝旺星對於生肖兔的人而言，會對工作機會與發展帶來積極而強烈的影響。他們會開始積極爭取工作中的主導權，並展現出超越以往的決策能力。這段時期，帝旺星的能量會讓生肖兔的人在工作中更加果敢且有目標，勇於承擔更多責任，甚至主動接受領導崗位，並得以駕馭各種複雜的情況。

帝旺星的出現，也意味著生肖兔的人在職場上有更多機會接觸到權力中心或與高層領導打交道，當他們在工作中展現出無畏的精神和獨特的洞察力，這些特質讓他們能夠在競爭激烈的環境中脫穎而出，獲得更大的職場發展空間。

然而，帝旺星的強勢能量也可能讓他們在工作中表現得過於強硬，因此忽略團隊合作的重要性。需要注意與同事之間的協調，避免過於強調自我而產生矛盾。

●生肖雞

當帝旺星對於生肖雞的人來說，會讓他們在感情中展現出更加果敢和積極的一面。這段時間裡，他們在處理感情問題上會更具主動性，願意承擔更多責任，也更加堅定地捍衛自己的情感立場。這種強烈的主導感、在戀愛或婚姻中，成為更加明確的決策者，並且能夠清晰地規劃兩人之間的未來發展方向。

然而，這股強烈的自信與主導欲也可能導致一些挑戰。由於帝旺星的影響，生肖雞的人可能在感情中變得過於強勢，容易忽視伴侶的感受。因此，他們需要特別注意在表達自己想法的同時，也要保持對伴侶的關懷與理解，避免因為過度的掌控欲而影響到感情的和諧。

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