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挑戰佛陀精神！玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了

▲▼玄奘大學、心理系學生、虐貓、樂樂。（圖／玄奘大學提供）

▲玄奘大學於圖書資訊大樓1樓為「樂樂」設置祈福亭。（圖／玄奘大學提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市香山地區日前發生三花貓「樂樂」遭心理系學生虐死，案件除了進入動保法審理外，張姓學生就讀的玄奘大學也表示，張姓學生的行為「無異是在挑戰創校信念」，最重將開除學籍。

玄奘大學聲明稿全文:

日前所發生張姓同學涉嫌虐貓個案，本校教職員生深感痛心，對於受虐小貓，更是萬分不捨，並於本校圖書資訊大樓1樓為毛孩樂樂設置祈福亭，祝毛孩樂樂往生光明喜樂淨土。

作為以佛法精神立校之高等學府，成立至今25年，一貫秉持佛陀「護生」精神，積極社會公益，慈憫弱勢生靈。發生此一殘害生靈個案，無異是在挑戰創校信念，我們深感遺憾！

本校臺灣佛教研究中心暨宗教系釋昭慧主任表示，作為貓奴，亦是動保法的起草委員及教育工作者，聽聞此憾事，內心感到矛盾掙扎，第一是憤怒，其次在思考我們到底缺少什麼?本校重視眾生平等，愛護動物的學校，很多地方做的比一般的水準還要高，包括課堂上的生命教育及課後的環境氛圍，都是在疼惜貓狗。本校一向是動物樂園，包含校園內長期飼養校貓、校犬；澄心湖有鵝鴨群集，戲水悠遊；同學們自發組成「毛小孩社」，救護貓狗；有的學生視猫犬如家人，帶著毛小孩前來上課，教職員生也都能友善歡迎牠們。

簡紹琦校長表示，玄奘大學非常重視此事件，從事件發生至今，校方持續積極處置，包含班導師持續對學生進行關懷、召開相關會議，並與公部門保持聯繫，了解個案發生過程。本案已由新竹市動保所進行調查，本校靜待調查結果，方能對涉案學生進行適切之懲處，屆時將以勿枉勿縱的原則，對學生作公正處置。

▲▼玄奘大學、心理系學生、虐貓、樂樂。（圖／玄奘大學提供）

▲左：簡紹琦校長、右：釋昭慧主任。

▲▼玄奘大學、心理系學生、虐貓、樂樂。（圖／玄奘大學提供）

▲為「樂樂」祈求往生光明喜樂淨土的祈福亭。

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