快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　廉政署約談市長秘書

▲新竹棒球場案因挖土檢測引發圖利的案外案。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府於去年高虹安市長任內，針對新竹棒球場專業諮詢及檢測服務進行開標，由悍創運動行銷公司以176萬元得標，不過，該案遭民進黨市議會黨團質疑不符合採購法，於去年7月按鈴告發市府涉嫌圖利。該案進入偵辦調查，並傳出廉政署今日前往約談借調市長室「秘書」的新竹市工策會副總幹事田政弘等人。

新竹市棒球場案從上次市長選舉就不斷被爆出「大秘寶」，前市長高虹安任內多次開挖取土送驗，至今棒球場仍卡在官司訴訟中。棒球場去年透過悍創運動行銷公司居中聯繫，邀請到美國大聯盟場務專家來台進行檢測，後續該標案也由悍創成功得標，並進行相關檢測事宜。

▲新竹市棒球場目前仍卡在訴訟中，遲遲無法啟用。



不過，市議會民進黨團卻質疑，市府已在5月31日將開挖的7包棒球場土交由悍創保管，之後又讓悍創得標，質疑該檢測是先攬後標，市府有圖利悍創之嫌，而向地檢署按鈴告發。

新竹市政府證實該案進入偵辦調查，不過因遵守偵查不公開原則，不便做出回應；地檢署同樣證實該案進入調查階段，目前尚無法說明。

▲民進黨市議會黨團質疑，市府有圖利悍創之嫌，向地檢署按鈴告發。