北美極光大爆發絕美畫面曝光　粉專：太陽磁暴非常強烈

▲在美國留學網友拍下北美絕美極光畫面。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

太陽風暴引發的強烈磁暴10日來襲，預估影響54小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級，今日美加不少地方都出現五彩極光，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也轉發在美國留學網友拍下絕美極光畫面，直呼北美極光大爆發。

氣象署台北天文氣象站昨發布磁暴特報，指太陽表面活躍區10月9日發生X1.8級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件，預期10月10日晚間至10月11日通過近地太空環境，地磁擾動將有明顯增強並持續影響約54小時。

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▲氣象署發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日也在臉書上轉發在美國的小編拍下絕美的極光畫面，直呼「北美極光大爆發」。粉專指出，「最近太陽磁暴非常強烈，連在美國賓州留學的LG小編，都可以看到明顯的極光。這裡才北緯40度欸，太讚了吧！」

該PO文也引起國外網友接力回報，「加拿大Halifax哈利法克斯也看到了」、「在多倫多也看到了」、「芬蘭」。

氣象局前局長鄭明典上午在臉書上表示，G5-強烈磁暴發生中，預估影響包括管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

鄭明典也指出，電力系統也可能受影響，於高緯度地區有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判；另太空飛行器操作系統部分，可能導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正。

▲鄭明典表示，強烈磁暴發生中。（圖／鄭明典臉書）