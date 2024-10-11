絕美極光大爆發！美英法德多國現蹤　北海道粉紫天空超夢幻

▲加拿大亞伯達省（Alberta）10日出現極光。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
強烈磁暴10日來襲，全球各地繼5月的極光熱潮之後，再度出現極光美景，美國、加拿大、英國、法國、德國、日本等地的夜空都被染上絕美色彩。CNN指出，這場太陽風暴預計不會像5月那樣強烈，但仍有可能擾亂通訊、電網、衛星運作。
▼ 加拿大亞伯達省的極光把夜空渲染成各種夢幻顏色。（圖／路透）
▼ 加拿大亞伯達省。（圖／達志影像／美聯社）
▼ 美國緬因州（Maine）。（圖／達志影像／美聯社）
▼ 美國緬因州。（圖／路透）
▼ 英國。（圖／達志影像／newscom）
▼ 法國南部La Grande Motte也能看見極光。（圖／達志影像／美聯社）
▼德國。（圖／達志影像／美聯社）
▼ 立陶宛也有極光。（圖／達志影像／newscom）
▼ 日本北海道11日天亮之前，也有極光。（圖／達志影像／美聯社）
低緯度オーロラのホントの始まりが撮れたのは嬉しいです— たっきー（Takki） (@Takki_Sapporo) October 10, 2024
中盤一気に明るくなるの凄い！
2024/10/11 1:48〜4:46 999枚
オーロラの出現から薄明までのタイムラプス
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