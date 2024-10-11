強烈磁暴「可見極光地區曝」！專家：台灣GPS定位受干擾

▲強烈磁暴來襲，台北天文站表示，讓中高緯度有都機會看到極光。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署昨（11日）發布磁暴特報，預估影響約54小時。專家指出，類似狀況在5月發生過，這次對台灣影響很低，頂多是全球衛星定位系統會有些許干擾，會影響的是中高緯度的電力與通訊系統，但現在多數國家都有防範機制，因此影響應不會太大，比較明顯在極光，預估在南北緯41至45度就可看到極光。

氣象署昨天發布磁暴特報，預估影響約54小時。前氣象局長鄭明典今天更在臉書表示，G5-強烈磁暴發生，將影響無線電通訊、衛星定位準確度、電力系統和太空飛行器操作系統。

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台北市立天文科學教育館組長謝翔宇指出，今明兩年剛好是太陽黑子活躍高峰期，太陽黑子爆發後伴隨非常明顯日冕物質並朝地球接近，這些物質受到地球磁場影響而產生地磁風暴。他說，今年5月就發生過類似磁暴事件，預計類似事件將持續到明年。

謝翔宇指出，這次磁暴等級為8，而磁暴等級最高等級為9，顯示這次磁暴強度。但磁暴影響比較顯著是中高緯度，尤其是磁暴對電力與通訊會有影響，過去曾經發生磁暴導致跳電或干擾通訊，但現在中高緯度國家，都有防範磁暴的設計，因此整體來說，預估影響並太明顯，台灣緯度更低，影響更有限，頂多是GPS在定位時會多花幾分鐘時間。

不過，謝翔宇表示，對於有興趣觀賞極光的民眾，可能不用跑到高緯度地區，過往大約南北緯度60度左右才能看到極光，但這次磁暴則是低到45度左右就可看到，包括挪威、英國等國家，甚至英國在41度地區也有民眾看到極光。