普悠瑪出軌！男子受重傷獲賠587萬　二審判司機員要付293萬

▲普悠瑪翻覆釀成18死案，傷者也向台鐵與司機員連帶求償。（ETtoday資料照／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年的台鐵普悠瑪號出軌18死意外事件，司機員尤振仲被認定有過失，遭判刑4年6月定讞，目前已經發監執行。其中一名重傷乘客向台鐵起訴求償，最後獲償584萬餘元，而台鐵則向尤要求一半賠償，一審判台鐵敗訴，尤不用賠錢，但高等法院11日二審改判尤男須賠償一半，約293萬餘元。

這起意外發生於2018年10月21日下午近5點左右，台鐵宜蘭線一列由樹林車站開往台東車站的6432次普悠瑪自強號列車，經過蘇澳鎮新馬車站時，列車以141km時速，進入半徑306公尺的新馬站彎道，速度遠超過速限75km/h，導致列車第1節車廂右側車輪浮起後出軌並向左側傾覆，隨後第2至8節車廂也相繼出軌，扭曲呈「W」字形，最後造成18死251傷的慘劇。

事後追究責任，法院最後認為司機員尤振仲雖在事發前發現列車異常，並進行回報，但他在未經允許下就貿然關閉ATP，最後超速進站引發意外，將尤判刑4年6月定讞，目前已發監執行。

而一名蘇姓秉客，因為在意外中受到右髖臼骨折、右股骨頭撕裂性骨折、右腓神經損傷、左拇指創傷後退化關節病等傷害，因此提出民事訴訟，向台鐵與尤男請求連帶賠償。法院最後判決台鐵和尤須賠償497萬3482元，另外再加上先前台鐵賠給男子的慰問金等，台鐵共付給蘇587萬4,998元。台鐵在給付全數賠償後，依照民法「受僱人侵權行為連帶給付」的法理，打官司請求尤男支付一半賠償。一審法院駁回台鐵請求，台鐵上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為尤男確實在本案中因為具有故意過失，侵害蘇男的身體完整權，依照「受僱人侵權行為連帶給付」的法理，確實該賠償一半。因此高院廢棄一審判決，改判決尤男須賠償293萬7,499元本息。全案還可上訴。