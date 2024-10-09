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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

矯正署成立企業服務廉政平臺　公私協力助更生人復歸

▲▼公私協力焦點論壇，矯正署成立企業服務廉政平臺。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部矯正署舉辦「公私協力焦點論壇」，法務部長鄭銘謙（中）主持開幕儀式。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

法務部矯正署於今年9月底舉辦「公私協力焦點論壇」，活動以「企業助『更』、互利共生」為主軸，邀集產官學界代表及企業與會，會中矯正署更宣布要成立企業服務廉政平臺，結合臺灣更生保護會更生事業群與勞動部勞動力發展署更生僱用補助計畫，積極幫助更生人復歸社會。

本次矯正署舉辦的活動，以「企業助『更』、互利共生」為主軸，論壇中，包含公私部門均積極與監內外作業廠商及潛在廠商與談，汲取企業端對聘僱更生人經驗與建議，彙整實務爭議或困境作為議題。目的就是為了有效提升企業僱用更生人意願，實踐企業社會責任，達成公私協力，強化社會安全網。

法務部部長鄭銘謙在致詞時表示，「溫暖、有感」一直是法務部施政核心，矯正署成立企業服務廉政平臺，攜手更保會與勞發署分別運用「友善廠商更生事業體」及更生人僱用補助措施，號召友善更生企業，願意僱用更生人，給予最實質支持，以順利復歸社會。

活動由法務部保護司督導參事林嚞慧、更保會董事長張斗輝、廉政署署長馮成、勞發署署長蔡孟良，及矯正署署長周輝煌等人共同揭開序幕，並就公私協力更生復歸及企業落社會責任議題，號召企業加入支持更生人就業復歸行列。

其中的議題討論由周輝煌主持，矯正署副署長林憲銘、廉政署副組長林心潔、更保會執行長柯嘉惠、勞發署桃竹苗分署分署長賴家仁及中正大學教授楊士隆，分別針對「安全友善職場與企業社會責任」、「收容人成功復歸轉銜關鍵」、「公私協力更生順利復歸社會」、「媒合及補助措施推介就業」及「提升優良廠商合作之接受度」等五大面向進行與談及研議策進方向。會中回應企業問題與需求，進行雙向溝通，強化公私部門合作，健全社會安全網。

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