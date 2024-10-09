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社會 社會焦點 保障人權

工讀嫩妹愛上大20歲人夫！偷溜進他家「躺正宮床上獻身」

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲一名年輕的工讀生愛上大20歲的同事，竟與不顧對方已婚的身分，與對方發展成情侶關係。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名已婚男子阿德（化名）曾在某間賣場任職，期間認識了年輕的工讀生小雨（化名），沒想到2人竟發展出情侶關係，不但相約外出發生性行為，阿德更是將小雨帶回家，氣得妻子心碎提告。新北地院審理後，判小雨須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德先前在某間賣場任職，期間認識了小他20歲的工讀生小雨。而在共事的過程中，阿德不斷向小雨抱怨「與妻子感情不好、想離婚」，並且主動追求小雨，2人最終發展出了不倫關係。

阿德的妻子發現2人往來相當親密，於是曾經詢問小雨，當時小雨則告知，2人年紀相差太大，沒有喜歡對方，只是一般同事的關係。

▲▼ 臥室,出軌。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲一名年輕的工讀生愛上大20歲的同事，竟與不顧對方已婚的身分，與對方發展成情侶關係。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

阿德的妻子聽完後，對小雨放鬆戒心，沒想到某次邀小雨去游泳，卻發現丈夫跟小雨在泳池嬉戲、打鬧的模樣就像情侶，因此又心生懷疑。而經過再三逼問後，阿德也坦承出軌，與小雨是情侶關係。

阿德坦言，自己跟小雨多次牽手、一起去飯店、汽車旅館，並且發生性行為，還曾將小雨帶回家中，在妻子平時睡覺的床上發生性行為。

而阿德承認以後，小雨也接著坦白，指稱自己是工讀生，因為年輕、愛玩，才會搞出這些事情，確實有跟阿德多次發生性關係。

阿德的妻子對此大受打擊，遭到2個信任的人背叛，最終決定離婚，並將小雨告上法院，求償80萬元。新北地院衡量雙方財力、社會地位等情況後，判小雨須賠30萬元，全案仍可上訴。

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