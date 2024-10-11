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大陸 大陸焦點 特派現場

A股三大指數再跌！　大盤資金淨流出超655億元人民幣

▲大陸A股三大指數11日持續下跌。（圖／翻攝百度）

▲大陸A股三大指數11日持續下跌。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股今（11）日低開後震盪下挫，午間收盤時，上證指數跌1.6%，深證成指跌2.62%，創業板指跌3.57%；北證50跌5.36%。滬深兩市半日成交額9836億元（人民幣，下同），較前一個交易日縮量4732億元；大盤資金淨流出超655億元。

《界面新聞》報導，截至午盤，市場股票呈跌多漲少的態勢，744支股票上漲，4540支股票下跌。其中，漲停股47支，跌停股7支。板塊方面，貴金屬、房地產、多元金融、跨境支付、華為歐拉、數字貨幣、ST板塊等板塊漲幅居前；風電設備、軍工裝備、軍工電子、半導體、白酒、光伏、遊戲、中船系、CRO概念等板塊下挫。

在地產股方面，格力地產領漲，雲南城投、光大嘉寶漲超9%，金地集團、保利發展等多股快速走高；華為鴻蒙概念股表現也不錯，科藍軟件20CM漲停，潤和軟件漲超15%，誠邁科技、軟通動力、東方通、中科創達等股也快速走高。

較弱勢的則是風電類股和半導體類股，其中，新強聯跌超10%，盤古智能、中環海陸、雙一科技跌超9%；華海誠科跌超13%，思瑞浦跌超9%，晶豐明源、燦芯股份跌超8%，中芯國際跌超5％。

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