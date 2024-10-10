滬指開盤震盪下跌！中字頭股票全力拉升　午盤漲2.95％重上3300點

▲10月10日滬指上午走勢。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行祭出5000億（人民幣，下同）「證券、基金、保險公司互換便利」新工具，A股三大指數開盤出現漲勢，隨後震盪下跌。在「中」字頭股票的帶動下，中午收盤前探底回升，滬指重新站上3300點。截至午間收盤，滬指上漲2.95%，報3355.01點，成交6387億元；深成指上漲1.61%，報10727.50點，成交8184億元；創業板指上漲0.45%，報2290.43點，成交4346億元。

▲上海證券交易所。（圖／路透社）

《新華財經》報導，總體上個股漲多跌少，全市場超4400支個股上漲。滬深兩市半日成交額1.46萬億（兆），較上個交易日縮量4861億。板塊方面，風電、煤炭、中字頭、豬肉等板塊漲幅居前，證券、半導體、互聯網金融、軟件等板塊跌幅居前。

滬指在盤中出現頹勢的情況下，「中」字頭板塊持續擴大漲勢，大基建方向領漲，航電測、中信出版、中船漢光、中機認檢等20餘股漲停，中國中冶、中國科船、中國化學等多股漲超9%。

此外，銀行、保險股也在盤中出現反彈，中國平安、新華保險、江蘇銀行、成都銀行等漲超5%；煤炭股表現活躍，雲煤能源、鄭州煤電、新集能源、昊華能源等漲停；豬肉股震盪走強，神農集團、湘佳股份、新五豐漲停。

至於網路、金融證券類股和半導體類股集體大跌，銀之杰等多股跌超10%。