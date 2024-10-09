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大陸 大陸焦點 特派現場

A股一夜暴跌！　「跑步入場」的新股民嘆：心情如坐雲霄飛車

▲陸A股大跌。（圖／CFP）

▲A股9日大跌。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸十一長假結束後第二日，A股三大指數震盪下挫，滬深京個股超5000隻下跌，滬指失守3300點。不少新股民在昨（8）日A股開紅門的盛況下，「跑步進場」，不過面對一片綠油油的狀況，讓多數人哀嚎，「心情如同坐雲霄飛車般。」

據《新浪財經》報導，剛開戶「入場」的股民錢先生（化名）9日表示，自己8日還沒有交易資格，「我『持幣觀望』了一天，昨天之前，我的心態是感覺，進場就能賺到錢，一心想要買入，不過，今天到現在，我還遲遲沒下手，甚至有點慶幸。」

▲A股9日低開。（圖／翻攝自微博）

▲A股9日低開。（圖／翻攝自微博）

錢先生是一位95後（西元1995年後出生），8日剛開了戶。他表示，自己從9月26日就開始觀望股市，「節前，大盤一路飄紅的好消息不斷傳來，加之各方消息，我真的心動了。」

錢先生表示，身邊像他這樣的新股民有不少，「完全是新手入場，學了兩天，關注了幾隻股票，十一假期，港股又是一路好消息，假期裡就有些坐不住了，昨天剛開盤時的一路飄紅，甚至讓我急得拍大腿，後悔節前沒開戶。」

根據財聯社數據顯示，9日開盤半小時，滬深兩市成交金額突破1兆元，較昨天此時縮量近2100億元（人民幣，下同）。A股至收盤，上證綜指跌6.62%，報3258.86點；科創50指數跌2.55%，報997.85點；深證成指跌8.15%，報10557.81點；創業板指跌10.59%，報2280.1點。

▲▼A股開盤三指數大幅開高。（圖／翻攝自微博）

▲A股8日開紅門。（圖／翻攝自微博）

盤面上，多數板塊飄綠，次新股、Sora概念、雲端遊戲、房地產等板塊跌幅居前，EDA概念等板塊小漲。

錢先生準備了20萬元本錢，關注了半導體板塊幾隻股票，準備全部入場，就在昨晚，他和幾個朋友都改變了主意，「還是先投20%，四五萬，買幾隻個股看看，加上今天的一片綠，給我們這些新股民上了一課，讓我們都冷靜了。」

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