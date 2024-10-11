「100分男友」手機隨她看　真相綠炸！劈腿4女還上床

▲男友滿滿的陪伴，竟還能偷吃4位女生。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「真的不要太相信另一半！」一名女網友痛訴，男友對她照顧無微不至，無論上班下班總是會傳訊息或通話，手機也任由原PO查勤，「簡而言之就是100分的伴侶！」豈料，男友根本是大渣男無誤，與前女友見面、交友APP曖昧2位妹子，甚至與其中一人上床，連朋友介紹的異性也不放過，氣得原PO抓狂分手。

一位女網友在Dcard分享「100分男友偷吃」故事，交往時兩人生活緊密到不行，上班互傳訊息，下班各自回家講電話，手機也隨便她看，「表現出來極度愛我照顧無微不至，簡而言之就是100分的伴侶！」

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豈料男友根本是時間管理大師，原PO崩潰大罵，「昨天劇情大轉折，細節就不說了」，男友私下與前女友見面，還在交友軟體曖昧2位女生，「一個在約會、一個約會到上床了」，最後一位妹子還是朋友介紹的。

原PO無奈痛訴，男友滿滿的陪伴的狀態下，竟還能「照顧其他4個女生」，讓原PO氣得分手，並嘆不敢再相信愛情，「只能說真的不要太相信另外一半！」

底下網友也砲翻，「最近很多出軌文章，讓我也不禁感到害怕...不知所措」、「哇賽，時間管理大師欸，他怎麼有辦法周旋四個女人，還讓妳覺得他是在繞著妳轉」、「我前任也是這樣！後來我硬起來反擊，跟周揚青、李靚蕾一樣，一個一個揭穿...公告周知，真的不要欺人太甚，遇到像我一樣的瘋子就死定了」、「前任也是同居的狀況下劈腿，只能說有心想劈就擠得出時間」、「我前任也是在一起時劈腿兩個被我抓，相處的模式完全感覺不到是一個會偷吃的人」。