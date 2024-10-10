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英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！　少女最後身影曝

▲▼英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！跟蹤45分鐘　監視器畫面曝。（圖／翻攝自監視器畫面）

▲監視器拍到羅根跟蹤霍莉長達45分鐘，最後在女方同意下，走進暗巷交談。（圖／翻攝自監視器畫面，下同）

記者王佩翊／編譯

英國一名17歲少年因為不滿被交往18個月的小女友提分手，因此跟蹤她長達45分鐘，最終在暗巷內埋伏，狂刺對方36刀致死。少年8月被判謀殺罪，原本因為年齡問題無法公開兇手身分，但如今法官裁定，可以對外公布其姓名與照片，因此相關跟蹤畫面也曝了光。

根據《太陽報》報導，17歲的羅根（Logan MacPhail）3年前在達勒姆郡的童軍營認識15歲被害少女霍莉（Holly Newton），兩人隨後逐漸發展成曖昧關係，並在18個月後開始交往。

根據被害人朋友指出，兩人在交往期間經常爭吵，並且多次分手，而羅根因為患有自閉症且有學習障礙，因此就讀於蓋茨黑德的特殊學校。最終霍莉因為無法忍受，在交往18個月後，與羅根分手。

▲▼英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！跟蹤45分鐘　監視器畫面曝。（圖／翻攝自監視器畫面）

羅根無法接受長達18個月的感情就這樣結束，因此在分手後的第6天，也就是2023年1月27日殺害前女友霍莉。羅根1月26日告訴家人要外出買東西，但是卻跑到霍莉所在的城市，並聲稱要從前女友家中拿回自己的東西，包含遊戲機等。

霍莉的母親隨即將他擋在門外，而羅根的母親也因為發現兒子沒有按時回家因此報警。警察最後發現羅根跑到霍莉所在的城市，因此在27日凌晨將他帶回家。當天上午，羅根在學校告訴老師，身體不適要返家，因此提前離開學校，但是他卻沒有回家，而是再度前往霍莉所在城市，並到學校門口堵人。

▲▼英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！跟蹤45分鐘　監視器畫面曝。（圖／翻攝自監視器畫面）

羅根試圖透過霍莉的朋友要求見面，霍莉嚇得連忙告訴母親。霍莉母親隨即報警，而警方則告訴校方如果發現羅根在學校附近徘迴，就不要讓霍莉離開學校。霍莉當天下午和2名朋友步行到城鎮中心時，因為沒有看見羅根，便鬆了一口氣，沒想到當天下午4時就被羅根盯上，而羅根也開始跟蹤他們。

從監視器畫面可以看到，羅根在一家披薩店外注視著霍莉，隨後靠近她。儘管當時霍莉對此非常不滿，但仍然答應在巷子裡跟他聊聊，沒想到羅根就在暗巷內，當場亂刀砍死霍莉。直到路人聽到尖叫聲，才發現渾身是血的霍莉。根據驗屍結果，霍莉身上共有36處刀痕。

當時有1名男孩和2名路人試圖救助霍莉，但她最終仍因傷重不治身亡。而試圖救她的男孩也因被羅根攻擊，全身多處刀傷，但幸運生還。

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