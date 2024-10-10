外遇籃球員、三鐵選手、美商主管！鳥總遭丈母娘抓姦下跪　賠30萬

▲「鳥總」許智超偷吃已婚吳姓前電信女籃球員，要賠她丈夫30萬元。（圖／資料照）

記者郭玗潔／新北報導

國內知名籃球教練「鳥總」許智超去年驚爆偷吃3女，除了和吳姓前電信女籃球員、喬姓前三鐵女國手進出摩鐵，還和何姓美商主管親密同遊柬埔寨，許智超的劉姓妻子將3女告上法院，除了何女因證據不足免賠，喬、吳分別因侵害配偶權須賠40萬、30萬。許智超也被吳女的丈夫告上法院，日前判決出爐，許智超須賠30萬元。可上訴。

知名籃球教練許智超綽號「鳥總」，過去也是明星球員，還有「中距離教科書」美名，曾多次入選中華籃球隊，執教SBL的達欣、金酒和台銀隊，卻在擔任UBA中信金融管理學院男籃總教練期間爆出婚外情醜聞，事業跟著受到影響。

據了解，許智超和劉姓妻子就讀南山高中時就是班對，兩人長跑11年結婚，而身高190公分、現年50歲的許智超，女人緣仍然極佳，被劉妻發現他和多名女子曖昧偷情，其中包含夫妻倆在南山高中的老同學吳女、劉妻在台北體育專科時期的同學喬女，導致劉妻在被丈夫、同學雙重背叛的打擊下，一度爆瘦8公斤。

判決指出，劉妻在2023年2月時，發現許智超車上有汽車旅館發票，開始展開蒐證跟監並拍照，在3月7日發現許智超和吳女上摩鐵開房、17日在路邊擁吻、21日又和吳女到高雄2天1夜、同宿摩鐵。劉妻偕同自己的母親搭高鐵南下抓姦，目睹許智超和吳女從摩鐵出來，劉母看到女婿偷吃，激動上前追打，許智超則連忙下跪懺悔說「媽媽我做錯了」。

劉妻還發現，許智超和吳女在Line上創了2人群組，並將名稱改為「時事新聞~一週大事」遮掩，許智超傳訊「我的女人早安」、「在想妳啊」，吳女也親暱稱呼許智超為「超」，並提到加油站送的刮刮樂中了五獎，獎品為摩鐵住宿折價券，開心說「連老天爺都跟我們同一國的」、「到時候我們在看哪裡方便就去那一家囉」，更表示自己專屬於許智超、真的很喜歡陪伴在他身旁，感嘆「萬般皆無奈」。

▲許智超偷吃被岳母抓包，下跪道歉後仍繼續偷吃。（資料照／大專體總提供）

然而許智超在偷吃吳女同時期，也和喬姓前三鐵女國手熱戀，同時和2女互傳愛心和飛吻圖、喊親愛的、愛你等語，在許被丈母娘和妻子抓到和吳女上摩鐵後，隔月又立即和喬女上摩鐵被抓包。劉妻發現許智超頻頻外遇，怒蒐證將2女告上法院，經法院審理，認為雖無證據顯示吳、喬和許智超發生性關係，但2女仍侵害配偶權，分別要賠劉妻40萬、30萬。

另一方面，吳女的丈夫也對許智超提告求償2百萬，法官審酌許智超自陳現在沒有工作等情，判他要賠30萬元。可上訴。