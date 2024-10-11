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人妻搭電梯「5F高速下墜至1F」奪命片曝光　丈夫驚恐目睹

▲▼ 。（圖／翻攝自Reprodução）

▲電梯突然高速下墜，女子最終傷重不治。（圖／翻攝自Reprodução）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西聖保羅一名45歲人妻外出上班期間拜訪一棟公寓住戶，沒想到電梯準備從5樓往下移動時，突然失控下墜猶如自由落體一般，高速墜落至一樓，大量煙塵瞬間噴出，最終她傷重不治。事發全程被監視器畫面拍攝下來，由擔任大樓管理員的丈夫親眼目睹。

每日郵報、太陽報等報導，整起事件發生在8月6日，當地媒體在本月9日曝光電梯內部監視器的畫面。事發當下，45歲女子阿德瑞娜（Adriana Maria de Jesus）搭乘的電梯正在往上，當時一切狀況都還很正常，至7樓時有2名男子進入電梯，接著電梯開始往下。沒想到事故就發生在電梯往下來到5樓的那一刻。

監視器畫面顯示，電梯無預警高速下墜，受到驚嚇的阿德瑞娜雙手舉在空中，根本沒地方扶，身旁男子也似乎站不穩，隨著電梯墜落至一樓，現場噴出大量灰塵煙霧，3人身影消失在鏡頭前。

身為大樓管理員的丈夫吉爾德利奧（Gildelio Alves do Santos）透露，當時他正在看監視器畫面，發現妻子正在搭電梯，但過沒多久電梯突然往下墜，「我嚇壞了」。

阿德瑞娜全身多處受傷送醫，在8月13日過世，當時電梯內的另外兩名男子倖存，在醫院接受治療後返家。據傳事發電梯就是60年前公寓建造安裝的電梯，聖保羅公共安全部門表示，已展開相關調查。

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