巴西正妹工程師上班遭活活輾死　壓路機煞車失靈奪命

▲拉斐拉是一名土木工程師 。（圖／翻攝自G1）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名27歲正妹工程師7日上班期間發生意外，蒸氣壓路機壓過去，頭部出現外傷，儘管緊急送醫，但仍傷重不治。依據石油工人工會的說法，當時壓路機疑似煞車失靈。

太陽報報導，事發於里約熱內盧州馬卡埃（Macae），27歲女子拉斐拉（Rafaela Martins de Araujo）是土木工程師，受雇於MJ2 Construction公司，這間公司替巴西國家石油公司提供服務。事發當下，壓路機正在工地其中一個棚區，但卻突然煞車失靈，導致操作人員無法控制，結果整台壓路機壓向拉斐拉。

▲事發當下，她正在上班。（圖／翻攝自G1）

儘管拉斐拉事後被送往拉戈馬爾急救中心，但傷勢嚴重，最終宣告不治。依據報告，拉斐拉的頭部有外傷。她2020年才畢業於摩基達斯克魯易斯大學（University of Mogi das Cruzes）。

針對這起事件，巴西石油公司表示，對於拉斐拉的離世深感悲痛，為死者家屬提供援助，將成立委員會展開進一步調查。當地石油工人工會負責人西蒙斯（Débora Simoes）指出，對於整起事件感到相當震驚，「沒有人會想到出門工作會喪命，向她的家人親友表達深切哀悼」。

警方也針對此案展開調查。目前不清楚壓死拉斐拉的壓路機先前是否出現過其他問題。