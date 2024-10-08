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社會 社會焦點 保障人權

涉施壓官員圖利自家公司標工程　北市議員陳重文做公益求輕判

記者黃哲民／台北報導

台北市議會國民黨三連霸議員陳重文被控利用質詢職權、施壓官員護航自家公司取得台北市府監視器標案，涉犯圖利等罪嫌，台北地院今（8日）進行辯論程序，陳提出自己從事公益活動事蹟，自稱還沒做議員就開始幫助弱勢，請求法官從輕量刑，「給我一個自新機會」，法官諭知今年（2024年）12月27日上午9點29分宣判。

▲▼台北市議會國民黨三連霸議員陳重文涉犯圖利等罪嫌，台北地院8日開庭後辯論終結，陳自稱做公益求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會國民黨三連霸議員陳重文涉犯圖利等罪嫌，8日到台北地院出庭辯論終結，表示「相信司法會還我清排」。（圖／記者黃哲民攝，下同）

陳重文今在辯論終結最後陳述時，再度強調「我做錯的事，會深自反省、絕不再犯」，他交保時保證會準時出庭，「所以今天早上8點就到法院，講出的話就會做到」，但他絕沒圖利。開完庭被媒體發問時，陳表示「相信司法會還我清白」。

▲▼台北市議會國民黨三連霸議員陳重文涉犯圖利等罪嫌，台北地院8日開庭後辯論終結，陳自稱做公益求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

陳重文今當庭提出從事公益事蹟，包括菜賤傷農、1顆高麗菜只剩3、4元時，捐出一半月薪收購高麗菜，開放民眾憑3張發票免費換1顆高麗菜，再把發票捐給腦麻協會兌獎，另在新冠肺炎疫情期間，同樣捐半薪請志工帶著次氯酸水消毒環境，並免費提供次氯酸水給民眾使用。

陳重文說，他呼應食農教育，安排中輟或單親家庭小孩，到台北市府出借的農地種草莓與蔬菜，由他提供所需的苗、肥等物，目的是防止小孩學壞，此外，他本身讀的是運動教育，會找學生協助失智、罹患特殊疾病的長輩復健，這些事情是他擔任議員前、還在經商時就持續做。

陳重文否認涉犯《貪污治罪條例》圖利等重罪，但承認《刑法》使公務員登載不實、業務侵占等罪嫌，他請求法官審酌前述做公益事蹟，「希望從輕量刑，給我一個自新機會」。

▲▼台北市議會國民黨三連霸議員陳重文涉犯圖利等罪嫌，台北地院8日開庭後辯論終結，陳自稱做公益求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會國民黨三連霸議員陳重文涉犯圖利等罪嫌，台北地院8日開庭後辯論終結，陳提出過往做公益事蹟求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

檢方今論告指出，陳重文本案一方面利用質詢與索取資料等職權，施壓台北市府社會局，將公立托兒所建置雲端監視系統標案交給台灣智慧光網公司，另一方面跟監視器業者康立錡合開立錡雲端公司，由台智光向立錡雲端採購所需監視器，最後利益回流到陳的身上。

檢方認為陳重文的舉動就是「門神」，不僅荒謬介紹掛名立錡雲端負責人的康立錡與台智光高層、社會局官員認識，更插手議價、疑難排解，台智光高層知他與康的關係、因此屈從，承辦公務員畏懼遭他報復、為此編列預算建置公託雲端監視系統。

檢方批陳重文假公濟私，使自己出資的公司成為公家標案的內定廠商、違反利益衝突迴避規定，也確實獲得利益，陳擅自支用立錡雲端財物、一手掌握、自用運用，不必先知會康立錡，卻卸責指稱康男自行投標公家標案藉此撇輕責任，建請合議庭對陳從重量刑。

辯護律師團反駁指出，陳重文是因北市發生私立托兒所虐童事件，和多位市議員提出相同質詢，沒施壓社會局決定建置公托雲端監視系統，更沒促使立錡雲端成為內定供應商，陳雖全額出資成立公司，但康男是合夥公司的業務實際負責人，是以較優技術與較低價格自行得標，跟陳無關，陳也沒取得合夥公司分配盈餘。

律師團建請合議庭審酌陳重文曾做過種種善行、本案並沒涉犯圖利罪嫌，且陳還須扶養父母與在學的子女，希從輕量刑。陳上周二（10月1日）獲准交保800萬元，結束為期195天的羈押禁見，但被限制住居與限制出境、出海，並須接受電子監控，檢方提起抗告，高院尚未裁定。

陳重文被控涉嫌圖利案情，背景為上市公司台通光電的子公司台灣智慧光網，2011年與台北市府簽訂光纖BOT契約，台智光建置台北市轄內光纖網路、享有25年經營權，營運期間內，台北市府所屬機關要優先租用台智光提供的網路服務。

陳重文去年（2023年）4月到6月間，涉利用議員索取資料與提出質詢等職權，插手台北市府社會局規劃轄下公立托兒所監視器系統雲端建置案，施壓官員依光纖BOT案架構，委請台智光公司建置。

接著，陳重文去年7月底全額出資成立立錡雲端公司，隱身幕後找監視設備業者康立錡掛名負責人，並運作立錡公司成為公托監視系統雲端標案供應商，台智光因陳重文的緣故，向立錡公司採購本件標案所需硬體設備逾1000萬元，立錡公司卻轉包給康男獨資的維鑛公司履約，「過水」淨賺約3成共321萬餘元，被視為陳的不法利益。

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