假訊息風波告一段落！馬斯克讓步交「百萬罰款」　巴西解除X禁令

▲巴西對X祭出高額罰款後，宣布解除這個馬斯克所擁有的平台的禁令。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴西最高法院今天表示，將解除對馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X的禁令。X因拒打假訊息引發爭議，在其最大拉丁美洲市場巴西被封鎖一個多月。

法新社報導，在X因未能遵守一連串法院命令而被罰款數百萬美元後，巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）在裁決中表示，「我授權立即恢復」X的活動。

他給巴西通訊監管機構24小時的時間，讓數百萬巴西用戶再次可以連上這個前稱為推特（Twitter）的平台。

馬斯克尚未對這項決定做出反應。

莫瑞斯幾個月來因網路流傳大量與巴西2022年大選相關的假訊息，而與自詡是「言論自由絕對主義者」的世界首富馬斯克陷入僵局。

路透社報導，馬斯克曾譴責這些命令是審查制度，並批評莫瑞斯為「獨裁者」，但最近幾週他開始改變自己的立場，X開始封鎖法院標記為有爭議的帳號，並支付所積欠的罰款。

X透過全球事務帳號表示，很榮幸能夠回歸巴西，將在其開展業務的國家「繼續在法律允許的範圍內捍衛言論自由」。

巴西通訊部長費柳（Juscelino Filho）今天表示，X支付罰款並遵守法院命令的決定是「國家的勝利」。他說：「我們向世界表明，無論是誰，我們的法律都應該受到尊重。」